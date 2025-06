Dinero de contribuyentes para despedida de alcalde Bovo

El evento fue elegante, abundante y cuidadosamente decorado. Pero también fue financiado con fondos públicos. Y ahora, tras conocerse el costo total, muchos en Hialeah se preguntan si el homenaje al exalcalde Esteban Bovo valió realmente los más de 45 mil dólares que salieron de las arcas municipales.

La despedida se llevó a cabo el pasado 25 de abril en el centro municipal Milander. Cuatro horas de celebración para honrar los 27 años de carrera política de Bovo, de los cuales apenas tres años y medio fueron como alcalde de la ciudad. Entre los 350 invitados se encontraban empleados públicos, funcionarios electos y aliados políticos.

Pero lo que encendió la polémica no fue el homenaje en sí, sino los detalles del gasto:

$20,250 en comida

$8,015 en decoración

$7,155 en impresión, iluminación y detalles adicionales

350 juegos de tazas y platillos personalizados

$1,500 para un bar de espresso y capuchino

Apenas se conocieron las cifras, la reacción no se hizo esperar. La actual alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves, quien en ese entonces era concejal, aseguró no haber estado al tanto de los gastos específicos del evento. “Eso lo pagó Special Events, y tienen distintas cuentas y departamentos para cubrir esos costos”, explicó, añadiendo que la ciudad también contó con patrocinadores, aunque no especificó cuáles ni por cuánto.

Sin embargo, su explicación no convenció a todos. Bryan Calvo, exconcejal y actual candidato a la alcaldía, criticó duramente el gasto. “No solo Bovo dejó el cargo a mitad de su mandato, como un capitán que abandona el barco en plena travesía, sino que además recibió una pensión retroactiva. Y ahora esto”, reclamó.

Calvo fue más allá y comparó el monto gastado con necesidades urgentes de la ciudad: “Con 45 mil dólares podríamos haber pagado un nuevo oficial de policía, o realizar 500 inspecciones de hidrantes contra incendios, muchos de los cuales no funcionan”.

En medio del escándalo, el exalcalde Esteban Bovo no ha emitido declaraciones. Desde la alcaldía indicaron que, por ley, solo los gastos individuales que superan los $25,000 deben pasar por votación del Concejo, y que este evento fue financiado a través de distintas partidas menores, lo cual evitaría ese proceso formal.

La controversia no es menor en una ciudad como Hialeah, donde los recursos públicos se debaten entre las múltiples necesidades de sus residentes. Y aunque la administración actual defiende la legalidad de lo ocurrido, muchos ciudadanos se preguntan: ¿legal significa necesariamente correcto?

Por lo pronto, Calvo prometió que, de llegar a la alcaldía, exigirá que se devuelva cada dólar de lo que considera un derroche injustificable.

La despedida de un alcalde se convirtió en el comienzo de una nueva batalla política.