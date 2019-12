Dijeron que eran policías e irrumpieron violentamente en una casa en Hialeah

Una mujer y dos hombres, que dijeron ser policías, irrumpieron el martes violentamente en la casa de un hombre en Hialeah, hicieron varios disparos y rociaron con gas pimienta al dueño de la vivienda.

Jorge Martínez, quien habló con Telemundo 51 todavía bajo los efectos del gas pimienta, explicó que él le prestó dinero a la mujer para pagar una fianza y salir de la cárcel.

Aparentemente, la mujer le dejó un auto en prenda como colateral, que debía ser devuelto tras pagar el préstamo.

Martínez indicó que la mujer se presentó en la mañana en su casa, ubicada en la calle 10 del Oeste, exigiendo la devolución del auto.

"Yo le dije que no le iba a dar nada hasta que no me pagara mi dinero", afirmó Martínez.

Luego de que él se negó, la mujer se retiró y regresó más tarde acompañada por dos hombres. Dijeron que eran policías, hicieron disparos y rompieron ventanas de la casa, además de rociar gas pimienta en el rostro de Martínez.

Según Martínez, los tres individuos huyeron en una camioneta Expedition color blanco.

Cualquier persona con información sobre el caso debe contactar a la policía de Hialeah.