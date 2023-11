Nicaragua muestra a monseñor Rolando Álvarez tras 8 meses en prisión

La dictadura nicaraguense de Ortega-Murillo muestra imágenes de Monseñor Rolando Alvarez luego de 8 meses sin tener noticias suyas ante la presión de la comunidad internacional que pide su liberación.

El ex preso político del régimen de Ortega, Bayron Estrada, alega: "me preocupa su estado de salud, estar encerrado por más de 8 meses dice mucho, no sabemos si tiene acceso al agua es uno de los problemas como preso que nos quejábamos".

Las fotografías y el comunicado presentado por el régimen Ortega-Murillo aducen un trato preferencial a monseñor Alvarez en una amplia sala donde se le ve viendo televisión.

Felix Maradiaga, el ex preso político de la dictadura Ortega-Murillo aclara que "la dictadura sandinista ha encarcelado a Monseñor para silenciar su valiente mensaje de justicia ... todo eso es falso aquellos que como yo y muchos presos políticos hemos estado en las cárceles lo sabemos muy bien porque esas maniobras mediatas son conocidas".

Más allá de la apariencia que el régimen pretende proyectar, estas imágenes han causado preocupación por lo demacrado y delgado que se ve al conocido como “el obispo del pueblo”, arrestado por traición a la patria desde el 19 de agosto del 2022.

"El régimen proporcionó estas imágenes de las cuales los presos políticos ya conocemos este lugar, no vive en ese lugar se mantiene en una cárcel adversa ... porque digo esto, porque estuve allí es una sala de visitas al público llevan a los presos para entrevistarlos", revelan algunos.

"Las imágenes presentadas por la dictadura son una burda respuesta a las denuncias, condenamos la hipocresía de la dictadura que intenta ocultar su injusticia, la verdad no puede ser alterada con esas tácticas ... el llamado es el mismo que hemos hecho desde que encarcelaron a monseñor, no ha cometido delito Rosario Murillo y Ortega deben entender que decir la verdad no es un delito".