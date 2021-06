Diáspora nicaragüense se reúne con alcalde de Doral y senadora de Florida

La diáspora nicaragüense estuvo conversando con el alcalde de Doral y una senadora de la Florida sobre la crisis que enfrenta el país tras la nueva escalada represiva del regimen de Ortega contra activistas, empresarios y lideres de la oposición.

Ana María Rodriguez, Senadora estatal, dice: "el dia de hoy fue un dia para conversar con la comunidad nicaragüense escuchar y tomar acción a traves de la carta que el alcalde va enviar"

Una carta en la que se piden varias acciones concretas contra el regimen y que sera sometida a votación en la conferencia de alcaldes de Estados Unidos programada para el mes de septiembre.

Juan Carlos Bermúdez, alcalde de Doral, dice: "trabajar en un esfuerzo multilateral para rechazar el asalto a la democracia perpetrado por el régimen Ortega Murillo y demandar la libertad de los presos politicos".

También se le pide la aprobación de la ley renacer, seguir apoyando la nica act, expulsar a Nicaragua del tratado de libre comercio, expulsar al país de la OEA y pedir a la corte internacional de justicia que investiguen a la pareja Ortega Murillo por crímenes de lesa humanidad, y oficialmente clasificar al FSLN como una organización terrorista.

Este pedido fue aplaudido por miembros de la comunidad, en especial los que han sufrido el terror de las torturas en las cárceles del régimen.

"Me llevaron a una prisión clandestina me quitaron la ropa me pusieron en una celda que no estaba terminada de lodo, me echaban agua me daban shocked eléctricos en los pechos, genitales, me golpeaban me pusieron una pistola y jugaban como que me iban a pegar un tiro y no lo pegaban", dice Marco Novoa expreso político.

"Me quebraban las rodillas con la culata del ak yo vine a este pais y aprendí a caminar aqu", agrega.

"Que hagan acciones que verdaderamente obliguen que nicaragua se democratice de una manera correcta no pensando en unas elecciones, porque todos los caminos llegan a que él va ganar a la fuerza o por maña", dice Henry Zelaya, ex miembro d ela Contra..

De aprobarse la petición, se mandaría la carta en nombre de todos los alcaldes de EEUU pidiendo a Biden que tome estas acciones lo más pronto posible.