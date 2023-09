Devuelven pistola y dinero del candidato a alcaldía de Miami Beach, Michael Grieco

Un oficial de policía se asombra, hace una pausa y finalmente le agradece a la mujer, quien le responde que ha hecho su buena acción del día. A lo que el oficial agrega que lo que ha hecho equivale a 20 buenas acciones en un día.

La joven acababa de entregar en la policía de Miami Beach una bolsa con una pistola Glock, que tenía seis cartuchos de 9 mm en el cargador y uno en recámara.

En la bolsa también había cerca de 60 dólares en efectivo, documentos e identificaciones de Michael Grieco, candidato a alcalde de Miami Beach, quien se presenta en su campaña como defensor de la seguridad pública.

La bolsa fue encontrada en un banco de un parque de la ciudad y una joven la entregó a la policía.

La Policía de Miami Beach devolvió el arma a Grieco y se ha negado a identificarlo públicamente como el propietario, citando una exención de registros públicos que se aplica a exfiscales como Grieco.

Por teléfono, Grieco le dijo a nuestra estación hermana NBC 6 que le habían robado la bolsa, pero no vio quién lo hizo. Añadió que cuando se dio cuenta de lo ocurrido llamó al sargento a cargo de los parques para informar sobre el incidente.

Michael Grieco dijo también que se dirigía a hacer la denuncia cuando recibió una llamada del departamento de policía en la que le informaban que habían encontrado su bolsa.

El candidato a la alcaldía de Miami Beach afirmó que a menos de una hora del incidente ocurrió la devolución de la bolsa a la policía de Miami Beach. En tanto, ese departamento policial señaló en un informe que Grieco solicitó que el incidente no fuera investigado.

Grieco le dijo a NBC 6 que no quería presentar un informe de robo, y que la razón por la que pidió a la policía que no investigara más era porque no quería causarles inconvenientes, ni tampoco a sí mismo, al pasar por el proceso de presentar cargos.

Mike Grieco también dijo que faltaba algo de dinero y que la pistola y otros billetes estaban en un compartimento lateral que los ladrones podrían no haber visto.

Solo unas semanas antes del incidente, Grieco publicó un video de campaña criticando la recién aprobada ley de armas ocultas de Florida. Allí declaró ser propietario de un arma, tener permiso y creer que debido a esa ley destinos turísticos como la ciudad de Miami Beach ahora eran ahora menos seguros.