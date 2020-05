Devotos de San Lázaro le rinden honores en medio de la pandemia del coronavirus

El 17 de Mayo es un día especial para la feligresía de Hialeah, la Iglesia Rincón de San Lázaro deja a un lado las misas virtuales para llamar a una misa presencial guardando la distancia social en tiempos del COVID-19.

Consciente que la fe mueve montañas, Lazará Álvarez de 59 años, llegó de rodillas ante la imagen de San Lázaro a quien le depositó su confianza para que la cure de una enfermedad. “El señor es milagroso y yo siempre he tenido fe en el para todo”.

Así, la fe que los creyentes nunca perdieron encerrados en sus casas a pesar del acecho del Coronavirus, oficialmente regresa a la Iglesia Rincón de San Lázaro tras dos meses cerrada.

“Me siento muy contento estar en esta casa de Dios del viejo Lázaro", dijo William Rojas, mientras que el católico Gerardo Aguilera aseguró: “Si me da mucha tranquilidad y alivio saber que podemos regresar a la casa del señor y estar en familia todos unidos”.

Y es ese mensaje de aliento el que los feligreses llegaron a escuchar este domingo en la voz del Padre Orlando Molina.

“Esta es una experiencia de la vida que estamos viviendo, pero no es el fin del mundo, no es el Apocalipsis, no es el Armagedon para que se preocupen, pero esto nos debe de servir para venir a consolidar nuestra fe”, dijo el párroco de la Iglesia.

Pero las reglas son claras, solo se permitirán 25 personas por misa, dos personas por fila de asientos, habrá misa jueves, viernes, y sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y 12:30 del medio día.

“Las reglas del condado de mantener, la distancia, usar guantes, las máscaras”, aclaró el padre.

Lázara Álvarez confía en que se lleva su milagro a casa, pero no solo eso, ahora podrá regresar a doblar sus rodillas ante San Lazaro. El Santo que según ella, acompaña en sus problemas. “El es muy milagroso y yo siempre he tenido fe en él”.

De esta manera la Iglesia Rincón de San Lázaro se convierte en una de las primeras del Sur de Florida en abrir sus puertas a la feligresía durante la actual pandemia del Coronavirus -eso si- las reglas orientadas por las autoridades se deben cumplir al pie de la letra.