Dévotos cumplen sus promesas y celebran a San Lázaro

Este domingo cientos de dévotos llegaron hasta el Rincón de San Lázaro en Hialeah para cumplir con sus promesas y rendir tributo al santo como cada 17 de diciembre.

“Para mi es algo que desde niño me enseñaron a seguir San Lázaro y celebrar la víspera de San Lázaro y siempre he tenido fe en él y me ha ayudado en mucho”, reconoce Letin Cardona, un ferviente dévoto de San Lázaro.

Para muchos como Mercedes Abrego la cuestión se torna cultural. “Es una tradición que tenemos todos los cubanos, todos los que creemos en San Lázaro y en la Virgen de la Caridad”.

Entre los presentes hoy se dieron cita personas recién llegadas de Cuba, otros enfermos, pero todos venían a cumplir sus promesas.

Norgi Rodríguez, voluntaria en el Rincón de San Lázaro, apunta: “vengo en agradecimiento con todas las bendiciones que me ha proporcionado a mi y a mi familia, pero más que nada vengo por el prójimo porque aquí tenga madre que vienen con hijos enfermos, ayudo a cumplir las promesas”.

Las actividades todavía continúan con misa, bendición a las mascotas y la procesión que tendrá lugar a las 8 de la noche.