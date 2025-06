Detienen a varios techeros en los Cayos de Florida mientras iban a su trabajo

Documentos recién publicados por el alguacil del condado Monroe, confirman que la policía en los Cayos de la Florida ayudó a autoridades de inmigracion a detener a seis trabajadores de origen nicaragüenses que iban de camino a su empleo.

“Simplemente dice que detuvieron la camioneta,” dijo la hermana de unos de los detenidos, quien no quiso mostrar su cara por miedo. “El no toma, no bebe, no ha tenido problemas con nadie. Es un chavalo lo que es joven.”

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Otros compañeros de trabajo dicen que el arresto no tiene sentido. “Simplemente no es correcto,” asegura Virgel Scardina.

La detención sucedió el 27 de mayo en el Cayo Sugarloaf, como a 20 minutos de Cayo Hueso en la carretera principal U.S.-1.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Sus colegas compartieron fotos de ellos trabajando, pero por razones de privacidad pidieron no identificarlos.

La abogada de inmigración, Regilucia Smith, fue contratada para localizar a los hombres luego que su van de trabajo fue encontrada abandonada.

“La pregunta es porque estoy aquí abogada. Yo tengo mi permiso de trabajo. Yo estaba trabajando. No tengo récord criminal. Tengo miedo de regresar a mi país,” recuerda la abogada que le dijo uno de los trabajadores.

Smith dice que cinco de los hombres tienen casos de asilo pendientes. “Ellos tienen su autorización de pelear por su asilo estando dentro del país".

Ella dice que si los funcionarios de inmigración hubieran revisado el sistema se hubieran dado cuenta de que todos los trabajadores, excepto uno, tenían su documentación en orden.

“Todo ellos basado en lo que vi califican para una fianza,” cuenta la abogada Smith, quien agrega que los seis muchachos están muy preocupados de que no serán liberados y tienen miedo de ser deportados a su país natal, Nicaragua, donde la situación política es inestable.

La abogada califica la detención de arbitraria y un abuso de poder.

“Es obvio que los detuvieron simplemente porque eran seis hombres latinos en una camioneta de trabajo”, cuenta Virgil Scardina, colega de los trabajadores.

Mientras tanto, quienes los conocen siguen preguntándose si volverán a verlos.

“Han sido muchas lágrimas … una tristeza increíble. Y todavía no entendemos el por qué", agregó Scardina. “Es aterrador, no solo para las personas de ascendencia latina que podrían ser perseguidos, sino también para los pequeños empresarios y nuestra comunidad local. Y me pregunto: ¿quién gana en esta situación?”

La hermana de unos de los detenidos solo pide “que lo queremos de regreso porque él es una persona honesta, respetuoso, que ha salido adelante”.

Tras contactar a autoridades de ICE para preguntar porque fueron detenidos sabiendo que tienen casos de asilo pendiente y permisos de trabajo válidos, un vocero de la agencia federal dijo que están trabajando para proveer información.

La abogada dice que tres de los seis están detenidos en el centro de detención de Krome en Miami. Los otros tres fueron enviados a cárceles en Texas y California.