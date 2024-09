Detienen a sospechosos “extremadamente violentos” en allanamientos con equipos SWAT en Miami

Varios sospechosos que la policía describió como "extremadamente violentos" fueron detenidos durante una serie de redadas de SWAT en Miami el jueves por la mañana, dijeron las autoridades.

Al menos dos lugares diferentes, aparentemente, estuvieron involucrados en las redadas, uno en la avenida Northwest 3 y el otro en la calle Northwest 42, en Miami.

En la escena de la avenida NW 3, al menos ocho sospechosos parecían haber sido detenidos y fueron vistos en una acera con las muñecas atadas con bridas.

El mayor de la policía de Miami, Albert Guerra, dijo en su cuenta de X que SWAT llevó a cabo múltiples órdenes "dirigidas a delincuentes extremadamente violentos".

@MiamiPD SWAT conducted multiple warrants this morning targeting extremely violent offenders. We're proud to announce that the majority of the wanted subjects were taken into custody! This is the outcome of outstanding work being conducted by our investigations section! pic.twitter.com/Md4zMPA2eJ