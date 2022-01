Detenido adolescente de 17 años como presunto responsable de accidente mortal en la Pequeña Habana

Este jueves la policía de Miami informó que un joven de 17 años fue detenido como el presunto responsable de un accidente mortal ocurrido en La Pequeña Habana y enfrenta varios cargos.

El adolescente, quien fue identificado como el conductor de la Range Rover robada que causó el accidente, enfrenta otros cuatro cargos por delitos graves además de homicidio vehicular, abandonar la escena de un accidente causando la muerte, abandonar la escena de un accidente causando lesiones graves, conducir sin licencia causando la muerte y conducir sin licencia causando lesiones graves, dijeron el jueves funcionarios de la policía de Miami.

El accidente ocurrió el pasado 24 de enero en el área de Northwest avenida 11 y Northwest calle 3, cuando un Range Rover blanco chocó contra un Nissan Altima granate, dijeron las autoridades.

La camioneta Range Rover posteriormente se estrelló contra una valla en un edificio de apartamentos, antes de que tres jóvenes que estaban dentro huyeran a pie, dijeron las autoridades.

Las dos mujeres ocupantes del Altima fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital, donde una estaba en estado crítico y la otra en estado grave. Posteriormente, Mayra Sánchez, de 62 años, murió en el hospital.

Sus familiares acudieron al lugar este miércoles. Ellos dicen estar totalmente devastados. Yaqueline Acosta, hija de la víctima, habló del trágico accidente. “Mi mamá sufriendo aquí y yo comiendo, mi mamá pidiendo auxilio porque no podía respirar y yo comiendome una comida, entonces esto es muy duro, muy duro”.

En un video de seguridad se ve como el carro rojo que manejaba la víctima se estrella con un vehículo estacionado en la calle, segundos después de ser impactado por una Range Rover blanca. Las imágenes tambien captan a los que parecen ser los tres jóvenes que iban en el automóvil, corriendo para escapar de la escena.

Zoraine Vichot, una testigo, dijo que intentó ayudar a las víctimas pero no pudo hacer mucho. “Yo traté de auxiliarlas, pero no pude porque estaban en una posición en la que yo no las podía ayudar. La verdad es que lo lamento mucho y mi corazón está con la familia y espero que agarren a estas personas”.

Según sus seres queridos, la víctima estaba a sólo unas cuadras de llegar a su casa e iba con una amiga quien se encuentra hospitalizada.

La policía estaba tras la pista del sospechoso y este jueves se informó de su detención. No se obtuvo información de los acompañantes del presunto conductor del vehículo.