Detectan metales pesados en fórmulas para bebés

Una investigación importante sobre fórmulas para bebés reveló nuevas pruebas exclusivas de Consumer Reports que destacan las fórmulas más seguras, y a la vez identifican algunas que contienen niveles potencialmente dañinos de metales pesados, como el plomo y arsénico. Algo que los padres deben saber para elegir la mejor opción para su bebé.

Linda Ramírez había planeado amamantar a su bebé, pero cuando tuvo dificultades para producir suficiente leche, su pediatra le sugirió complementar con fórmula.

“Tuve que buscar una fórmula que fuera segura y que tuviera todos los nutrientes que ella necesitaba.”

Y Linda no está sola. Aproximadamente 1 de cada 5 recién nacidos en los Estados Unidos depende exclusivamente de fórmula y, a los seis meses, 3 de cada 4 bebés la utilizan como parte de su dieta.

Consumer Reports analizó 41 tipos de fórmula en polvo. Y 21 de las fórmulas analizadas tenían poco o ningún contenido detectable de metales pesados, incluyendo Enfamil Gentleease, Similac Advance y Kirkland Signature ProCare de Costco.

Pero también hubo resultados preocupantes. Consumer Reports detectó arsénico inorgánico, un conocido carcinógeno, en 7 fórmulas para bebés y niveles dañinos de plomo en 18 de las fórmulas analizadas. La exposición al plomo en los bebés puede afectar el desarrollo de su cerebro.

Estudios recientes han demostrado que metales pesados como el plomo y el arsénico están presentes en muchos de nuestros alimentos, y la fórmula de bebé no es la excepción. De hecho, todos los contaminantes en las pruebas de CR también se han detectado previamente en la leche materna, los alimentos y el agua. Pero eso no significa que la industria no pueda mejorar.

Luz Plasencia, portavoz de Consumer Reports, explica que “el hecho de que algunos niveles en nuestras pruebas son más bajos que otros, y muchos no son detectables, simplemente demuestra que es posible producir fórmulas para bebés sin contaminantes ni sustancias químicas preocupantes”.

Expertos de Consumer Reports instan a los fabricantes a analizar sus materias primas, envases y productos finales para minimizar los riesgos.

CR contactó a todos los fabricantes de fórmulas infantiles con preguntas sobre sus propias pruebas de contaminantes, quienes respondieron indicaron que realizan pruebas en sus fórmulas y que sus productos son seguros.

Dos grandes fabricantes de fórmulas infantiles, Abbott Nutrition, fabricante de Similac y EleCare, y Mead Johnson, fabricante de Enfamil, cuestionaron los resultados y enfatizaron que nunca añaden intencionalmente metales pesados, ni sustancias químicas a sus productos. También señalaron que la presencia de rastros de metales pesados no es un problema exclusivo de las fórmulas para bebés.

Mientras tanto, los padres siempre deben consultar a su pediatra ante cualquier inquietud y nunca deben intentar preparar su propia fórmula para bebés.

La investigación de CR es parte de su campaña Alimentos Infantiles Libres de Tóxicos, que alienta a los legisladores y fabricantes a proteger a los niños de colorantes nocivos, metales pesados y químicos presentes en sus alimentos.