Después de la vacunación hay que seguir protegiéndose

La Dra. Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Dade, dice:

“Estas vacunas que estamos colocando, y todas las que van a salir, se crearon para protegernos de enfermarnos y complicarnos del COVID-19”.

Pero no se han creado, ni se han completado los estudios para ver qué efecto tiene la vacuna en la tasa de infección de la enfermedad.

Ante esta realidad, médicos de atención primaria y epidemiólogos insisten en la necesidad de seguir usando mascarillas y manteniendo distanciamiento social, incluso después de vacunarse, y exponen una razón principal.

“Que la persona se infecte, pero no se enferme y empiece a transmitir la enfermedad. Y eso es lo que nos está preocupando a todos los que trabajamos en salud pública, porque no hay suficiente información para decir que la persona que se vacunó no va a transmitir la enfermedad”, dice Garcés.

La vacuna ha dado una sensación de seguridad a muchas personas, sobre todo de los grupos de riesgo.

Ahora, los ya vacunados, que pertenecen a grupos de riesgo y han estado aislados por meses, se preguntan qué actividades podrían realizar tras las dos dosis.

“Realizar un poco más actividades al aire libre, continuando con la mascarilla, o ampliar su burbuja, en el sentido de que pueden ya verse con personas que se hayan vacunado, continuando con la mascarilla puesta, para mejorar esa parte de la socialización que como seres humanos necesitamos”, dice Garcés.

¿Y los viajes?

“No los recomiendo. Los viajes a través de aviones tienden a ser tediosos. Las medidas de seguridad, por más que se quiera, en un aeropuerto no son las mismas que cuando estamos en casa. Hay más superficies de contacto, los espacios son más cerrados”, dice Garcés.