Despiden formalmente al policía que golpeó a pasajera en aeropuerto de Miami

El oficial de la policía de Miami-Dade que golpeó a una pasajera, visiblemente airada y aparentemente fuera de control en el Aeropuerto Internacional de Miami, hace casi dos meses, fue sacado de sus funciones y despedido formalmente.

Anthony Rodríguez, tiene 54 años, y es veterano de la naval de Estados Unidos. Durante 28 años fue agente de la policía de Miami-Dade y por los últimos 3 años y medio estuvo patrullando el aeropuerto internacional de la ciudad.

El reclamo del implicado fue "que lo hagan bien...no solamente de un día a otro, sin hacer todas las investigaciones y que me vayan a despedir del trabajo", a la distancia de 48 días después permanece relevado de funciones, con salario.

Luis Fusté, el abogado de Rodríguez, expone "en primer lugar: no ha habido investigación, no se ha entrevistado a testigos. Simplemente se vio los videos de lo que sucedió esa noche (...) El repaso fue hecho por un capitán que dijo que no había investigación, no habló con nadie (...) El oficial tiene el derecho de dar su parte de la historia y eso no pasó aquí".

Fusté se refiere a un informe emitido el 9 de julio pero revelado públicamente hoy: el investigador concluye que Rodríguez usó un lenguaje desafiante y un trato antagonista hacia la pasajera y que omitió esos detalles en el reporte policial. Definen esto como una violación al reglamento del departamento.

"El repaso fue hecho para justificar el twitter que mandó el director" de la policía, dijo el abogado quien hace alusión a los tuits del director de la policía, en los que comentó su intención de despedir al oficial, 48 horas después del hecho, sin haber concluido la investigación.

Anthony Rodríguez dijo: "mi corazón lo tengo pesado pero mi orgullo está intacto porque se que he servido a la comunidad bien". El oficial asegura que el incidente no define su carácter como policía.

Su abogado prefiere no ofrecer detalles de lo sucedido aquella noche pero advierte que hubo uso de la fuerza, por la propia seguridad del agente. El uniformado pide que se revise toda la evidencia visual. "Hay video de -por lo menos- casi 45 minutos o una hora, tratando de pacificar a la señora Anderson".

En una carta, el director de la policía condal comunica formalmente al agente que a partir de hoy, su empleo ha terminado. El reporte fue preparado por el distrito de la policía condal en el Aeropuerto de Miami. Hay una segunda investigación en curso por parte del departamento de desempeño profesional de la policía del condado, por ahora el oficial tendrá 14 días para apelar la decisión de su despido.