Despejan calles y reanudan servicio de agua tras rotura de tubería en Miami Lakes

Equipos del departamento de alcantarillado de Miami-Dade lograron cerrar una tubería que se rompió este lunes y causó caos en Miami Lakes desde la tarde y durante toda la noche y mañana del martes.

Cuadrillas de trabajadores lograron reparar la via y ya este martes a mitad de mañana podía verse parte de la zona despejeada.

La situación dejo afectados a residentes y comerciantes de la zona. Desde finales de la tarde hasta la noche, una escena de caos y desesperación se apoderó del área de la avenida 67 del noroeste y Main Street en Miami Lakes, cuando una gran inundación y un inesperado agujero en el pavimento dejaron a su paso daños materiales y pérdidas significativas para residentes y negocios locales.

La situación, captada por testigos y afectados, revela un panorama desolador. Ray García, concejal de Miami Lakes, brindó detalles sobre el incidente que desencadenó el caos. "Lo que ocurrió aquí fue que pasadas las 4 y 30 de la tarde, un contratista que trabaja para Comcast estaba instalando unos cables subterráneos y accidentalmente rompieron la tubería principal de 12 pulgadas. Es una rotura de gran envergadura", explicó García.

Entre los afectados se encontraba Marie, quien lamentablemente vio cómo su auto caía de frente en el hueco formado por la rotura de la tubería. "Yo estaba manejando porque todo el mundo lo hacía. La inundación no era tan profunda y no había ninguna señal, ni nadie advirtiendo de que había un hueco por la rotura. Tuve que salir de mi auto como pude, por la puerta del pasajero. He perdido mi día de trabajo y mi auto por esto, porque no había una señal", expresó Marie, reflejando la frustración de muchos afectados por la falta de advertencias.

Una cuadrilla del Departamento de Acueducto y Alcantarillado de Miami-Dade acudió al lugar para contener la situación, cerrando la llave de la conductora afectada con el objetivo de mitigar la inundación y el derrame de agua. Sin embargo, los estragos ya estaban hechos. Varios negocios del área, incluyendo restaurantes, sufrieron daños materiales, al igual que numerosos residentes que se vieron privados del suministro de agua.

Marcos Mella, residente de Miami Lakes, compartió su preocupación por las consecuencias de la rotura de la tubería en la comunidad. "Esta es una tubería principal de esta zona. Ahora hay gente sin agua y los negocios también. Algunos no pueden usar el agua para evitar problemas a la comunidad", lamentó Mella.

Ante la gravedad de la situación, el concejal Ray García aseguró que se estaban tomando medidas para resolver el problema. "Hay varias conexiones que vienen hasta esta conductora de agua y están cerrando al menos 7 u 8 de ellas, lo cual ha provocado que salga menos agua a esta hora, aunque seguro trabajarán toda la noche", aseguró García, apuntando hacia un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para restaurar la normalidad en la zona afectada.

Este martes ya con el problema principal solventado, se le recomienda a los residentes de la zona hervir el agua como medida de precaución.