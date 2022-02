Despedida oficial del superintendente Alberto Carvalho

Después de una carrera de 30 años como educador y 14 como superintendente del cuarto distrito escolar más grande del país, Alberto Carvalho se despidió hoy de las escuelas públicas de Miami Dade visitando varios planteles. Ya el lunes comienza a trabajar en los ángeles luego de finalizar su acuerdo de separación laboral con la junta escolar.

Alberto Carvalho me dijo que se siente agradecido con el apoyo de esta comunidad. Y deja el distrito esc"olar en buenas condiciones financieras y académicas. Con una tasa de graduación de más del 94 por ciento. Toda esta semana, visitó varias escuelas, para despedirse

En su último día como superintendente de las escuelas públicas de Miami Dade Alberto Carvalho recorrió varios planteles con los que según él, siente una conexión especial.

“Aquí están maestros, líderes, colegas de hace muchos años nunca los voy a olvidar, en los últimos 30 años no los olvidé, porque han tenido un impacto personal y profesional en mí”.

Hoy visitó las aulas de la secundaria William H. Turner Technical Arts donde fue subdirector. También la escuela Miami Jackson Senior High donde comenzó su carrera como maestro de ciencias. Y además la secundaria José Martí Mast en Hialeah donde ofreció unas palabras de motivación a los alumnos.

José Enríquez, director retirado de la escuela José Martí Mast, fue quien contrató A Carvalho.

“Desde que el entró en el cuarto, y dialogó con nosotros, sabíamos inmediatamente que el era el candidato q estábamos buscando por las aptitudes que tenía en ser lo mejor posible y no nos equivocamos, porque de allí, fue para arriba”.

Esta semana finalizó su acuerdo de separación con la junta escolar. Este incluye la compensación por días de vacaciones y de enfermedad que no se usaron y además Carvalho conserva el vehículo del 2017 que ha utilizado para su trabajo como superintendente ya que la junta no cumplió con proveerle un auto nuevo cada dos años como lo estipula su contrato. Pero Carvalho dice que no hay una cantidad específica.

“Me voy después de hacer una contribución financiera de más de medio millón de dólares para nuestro sistema escolar debido a provisiones en mi contrato que yo no realice”.

Para el nuevo superintendente, el doctor José Dotres, Carvalho tiene un consejo: “que sea fuerte, que nunca se sienta amenazado con las consecuencias que vienen con la posición”.

El doctor José Dotres comienza su cargo como superintendente el lunes con un salario anual de 370 mil. Unos 5 mil dólares más del salario que hasta hoy tiene Carvalho, quien ha sido superintendente por 14 años.