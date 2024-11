Desarrollador se declara inocente del cargo de homicidio en el accidente fatal del barco en Boca Chita Key

Un desarrollador inmobiliario del sur de Florida que enfrenta un cargo de homicidio en un accidente de barco en 2022 cerca de Boca Chita Key que mató a un adolescente y dejó a otro discapacitado permanentemente se declaró inocente.

George Pino y su abogado asistieron a una audiencia por Zoom el jueves por la mañana, donde presentó la declaración de culpabilidad.

Pino fue acusado la semana pasada de homicidio en embarcación/operación de manera imprudente en el accidente del 4 de septiembre de 2022.

Pino, de 54 años, conducía la embarcación de 29 pies con 14 pasajeros a bordo cuando se estrelló contra un marcador de canal cerca de Boca Chita Key, según los fiscales y funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. El barco volcó y todos los pasajeros, incluidos varios adolescentes, fueron arrojados al agua.

El accidente mató a Luciana Fernández, de 17 años, estudiante de último año de la Academia Nuestra Señora de Lourdes en Miami, e hirió a la mayoría de los pasajeros del barco, incluida Katerina Puig, que tenía 18 años en ese momento y quedó discapacitada permanentemente.

Pino fue acusado inicialmente de delitos menores, entre ellos navegación descuidada. Se declaró inocente de esos cargos.

Un informe de la FWC dijo que Pino "manejó su embarcación de manera descuidada al violar cuatro reglas de navegación". El barco viajaba entre 45 y 47 millas por hora, lo que según la FWC fue un factor en el accidente.

El informe decía que se encontraron 61 botellas y latas de alcohol vacías, una botella de champán vacía y una botella de licor medio consumida en el barco, pero un informe final del incidente de la FWC publicado casi un año después del accidente decía que Pino no mostraba signos de deterioro cuando los oficiales acudieron.

Las nuevas imágenes de la cámara corporal de Pino hablando con los oficiales de la FWC después del accidente, publicadas la semana pasada, mostraron que Pino admitió haber tomado dos cervezas pero se negó a dar una muestra de sangre. Las autoridades dijeron que también se negó a someterse a un alcoholímetro.

Pero un abogado de la familia de Fernández dijo que los fiscales reevaluaron el caso y presentaron el nuevo cargo después de que se presentó un nuevo testigo clave.

El testigo, un bombero de Miami-Dade que respondió al accidente del barco, dijo a los fiscales que el alcohol fue un factor en el accidente, dijo el abogado.

En una declaración la semana pasada, el abogado de Pino, Howard Srebnick, dijo que la decisión de presentar el cargo de homicidio fue una sorpresa.

"Estoy consternado por la decisión sorpresa del Estado de presentar este nuevo cargo más de dos años después", dijo Srebnick. "Los oficiales en la escena del accidente determinaron que Pino no estaba intoxicado; Pino no excedió ningún límite de velocidad establecido, Pino tenía la cantidad requerida de salvavidas aprobados por la Guardia Costera a bordo del barco y, a pesar de sufrir una lesión en la cabeza (que requirió quince puntos), Pino hizo esfuerzos heroicos para rescatar a los pasajeros heridos, incluso buceando debajo del barco volcado. Esto fue un accidente, no un crimen, mucho menos un delito grave".

Está previsto que Pino comparezca en persona ante el tribunal el 14 de noviembre.