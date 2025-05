DeSantis firma ley para reconocer oro y plata como monedas de curso legal en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó este martes un proyecto de ley que reconoce las monedas de oro y de plata como moneda de curso legal en el estado para el pago de deudas y otras transacciones.

De acuerdo con la ley HB 999, que entrará en vigor el próximo 1° de julio de 2026, las entidades gubernamentales pueden reconocer la moneda de oro y la moneda de plata como moneda de curso legal para el pago de impuestos, cargos o cuotas, y pueden ofrecer dicha moneda para el pago de deudas.

“Cualquier entidad gubernamental que elija aceptar u ofertar monedas de oro y plata solo puede hacerlo electrónicamente y, a menos que se aplique una exención, debe contratar a un depositario público calificado que pueda actuar como custodio de dicha moneda”, dice la nueva ley, que comenzará.

La moneda de oro y la moneda de plata reconocidas como moneda de curso legal están exentas del impuesto sobre las ventas.

“Florida defiende firmemente la libertad, la autodeterminación económica y la resistencia a la extralimitación gubernamental. Sin embargo, durante demasiado tiempo, las regulaciones obsoletas y los impuestos innecesarios sobre las ventas han impedido que los floridanos accedan al mercado del oro y la plata", dijo el gobernador.

"Hoy firmé la HB 999 para cambiar esto, iniciando el proceso para reconocer el oro y la plata como moneda de curso legal en nuestro estado y, con la ratificación de la normativa por parte de la legislatura, exentos del impuesto sobre las ventas”, señaló el gobernador, de acuerdo con una publicación en su cuenta de X.

