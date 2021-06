Desalojo en apartamentos de Edgewater

En un edificio vendido en más de 80 millones de dólares desde el mes de agosto pasado, ahora con nuevo dueño, existen nuevas medidas entre ellas el desalojo de una buena parte de sus residentes.

Adriana Valencia, residente de Hamilton on the Bay, dice: “me siento frustrada y angustiada al mismo tiempo porque es una situación en la que jamás he estado”.

Adriana es una de la más de 170 residentes del edificio Hamilton on the Bay en Edgewater, que llevan entre 5 y más de 30 años, viviendo en este inmueble.

Con la renovación de sus contratos de arrendamiento actualizados, este martes una treintena de ellos se reunió en los predios del lugar, para pedir no ser desalojados.

Osvaldo Pérez, residente, dice: “AIMCO es la compañía que está management el edificio y ha formado este revolú”.

El 17 de mayo pasado, los residentes recibieron una notificación a nombre de la empresa AIMCO/ AIR, los nuevos dueños de la edificación, informándoles que debían desalojar el edificio antes del 16 de julio, próximo.

Luis Blanco, residente, dice: “me sorprendió muchísimo más que nada porque yo había recientemente firmado el lease para otro año”.

David Jj. Winker, abogado de lo residentes, dice: “ellos dijeron que no tenían intención de comenzar la construcción y expulsar a la gente, vamos a trabajar con ustedes y vamos a acomodarlos. Por eso firmaron”

“Por las reparaciones que estaban haciendo posiblemente nos tendrían que terminar el léase. Y si no lo firmas te vas, yo lo firmé, pero no pensé que iban a ejecutar la parte del eviction”, dice Blanco.

Y ahora les han dado 60 días para salir de sus viviendas. Un período de tiempo muy corto, que compite con la disponibilidad económica y de rentas en el mercado.

“Yo tengo ya prácticamente 2 meses buscando apartamento y cada vez que llego a uno o me lo quitan o una gente ofrece más dinero”, dice Blanco.

Osvaldo Pérez residente de Hamilton on the Bay, dice: “no es solamente este edificio, le puede matar a cualquier persona en Miami, cualquier persona que rente, en cualquier momento puede venir una compañía a comprar el edificio, ofrecerles villas y castillas y a la misma vez en 6 meses botarlos”.

Los residentes están pidiendo una extensión de 60 días más, hasta septiembre 16. Una indemnización de 22 mil 500 dólares por unidad para cubrir los gastos de mudada y el posible costo de una nueva renta. No desahuciar a los residentes imposibilitados o con contratos de arrendamiento existentes. Poner una pausa en la construcción hasta que los residentes logren mudarse.