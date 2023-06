Derrame de petróleo en aguas de Little River afecta a manatíes del área

Un manatí tratando de nadar en un derrame de petróleo en las aguas de Little River, en la ciudad de Miami, llama la atención de los residentes del área que ven estos eventos como algo inusual.

Yanina Barrington, residente de Miami, cuenta que estaba en el patio trasero de su casa cuando “de repente el manatí sacó la cabeza y se me quedó mirando. Yo me quedé muy sorprendida, porque no hay manatíes en esta temporada”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Yanina Barrington fue quien grabó el video, que deja ver como desde el patio de su casa, un manatí nada en medio de un agua contaminada de combustible.

“Tristeza, me dio tristeza, porque tenemos la suerte de vivir en una comunidad costera y no estamos respetando el agua”, considera Barrington, quien asegura que esta no es la primera vez que estas aguas se llenan de petróleo.

Desde hace dos años, estos eventos de derrame ocurren al menos dos veces al mes. Ella toma fotografías y videos para contactar a las autoridades, pero hasta el momento no hay solución.

“Lo que pasa es que para la Guardia Costera es muy difícil saber de donde es que viene” el derrame, comenta Barrington.

Este río desemboca en la bahía de Biscayne, en su recorrido de unas 12 millas, atraviesa diversas comunidades. La zona es un santuario para manatíes, que no será la única especie amenazada si estos derrames continúan.

Mientras Yanina Barrington dice que está haciendo lo que le correspondería a las autoridades. Y a su llamado se han sumado otros vecinos, también preocupados.