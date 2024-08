Nueva ley facilita investigar corrupción en asociaciones de condominios de Florida

En un edificio de la ciudad de Doral, radica una oficina del departamento de regulaciones de negocios y profesionales, el DBPR, como se conoce por sus siglas en inglés, este regula las asociaciones de condominios.

El primero de julio, una ley firmada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, le otorgó dinero para investigar a fondo la corrupción en las asociaciones de condominios.

Esta agencia estatal supervisa la regulación de los condominios en Florida y por lo tanto, su responsabilidad es investigar denuncias que muchas veces no encuentran soluciones y quienes violan lo establecido, permanecen impunes.

Por eso la legislatura de la Florida aprobó en marzo de este año la ley HB 1021. “Esta ley es contra los que son, como digo yo, los bandidos”, explica Vicki López, representante estatal.

Le congresista de la Florida fue la patrocinadora de la ley que incluye fondos adicionales para que el DBPR investigue a fondo posibles casos de fraude.

La ley se aprobó el primero de julio, un mes y medio después, quienes pensaban beneficiarse aseguran sentirse decepcionados.

“El desorden es tan y tan grande, y no hay una supervisión correcta”, considera Ileana García, senadora estatal de Florida.

“El departamento DBPR es una porquería, está bajo la supervisión de nosotros y eso da una pena tremenda, y yo estoy detrás de ellos para que ellos rectifiquen”, apunta la senadora, con quien conversamos en el condominio International Park, a donde llegó para escuchar a un grupo de propietarios, que denuncian falta de transparencia por parte de la junta directive.

“Si tu pides un estado financiero te lo tienen que proveer, te lo tienen que dar a los 10 días o te comienzan a multar. ¿Qué es lo qué pasa? Que no tienes un departamento de DBPR que esté encima de eso, encima de estos malos actores, cumpliendo con sus deberes”, comenta la senadora estatal.

El primero de julio, Telemundo 51 se comunicó por primera vez con el DBPR para solicitar una entrevista, queríamos saber, entre otras cuestiones, como van a usar los casi 14 millones de dólares adicionales. Hasta ahora, solo hemos recibido un comunicado en el que explican que las personas pueden presentar una queja por correo o mediante un formulario en línea.

Además, que con los fondos incrementarán recursos y materiales. “Precisamente esta tarde les dije: ‘como no van a cumplir, no necesitan ese dinero, ese dinero lo necesito para poder cumplir con estas personas que se van a quedar en la calle’”, advirtió García, quien también impulsó una ley de transparencia en el senado, aunque reconoce que aun no es suficiente.

La senadora García ha sido una de las más constantes en este tema. Impulsó una ley de transparencia en el senado, pero reconoce que con todo esto aún no es suficiente, el tema – según dijo – volverá a debatirse en Tallahassee.