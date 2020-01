Departamento de Salud de Florida monitorea brote de Coronavirus

El Departamento de Salud de la Florida informó que está trabajando en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para monitorear de cerca el brote actual del nuevo coronavirus 2019.

A través de una breve nota en su página web, señalan que están trabajando activamente para garantizar que la orientación más actualizada de los CDC sea rápida y difundida con precisión.

Aunque no se han reportado casos en Florida hasta la fecha, el Departamento de Salud se está coordinando estrechamente con las agencias locales “para investigar, confirmar, contener e informar cualquier caso sospechoso, en caso de que ocurra”.

¿Qué es el coronavirus?

El nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) es un virus (más específicamente, un coronavirus) identificado como la causa de un brote de enfermedad respiratoria detectado por primera vez en Wuhan, China, según explica el CDC.

Al principio, muchos de los pacientes en el brote en Wuhan, China, según los informes, tenían algún vínculo con un gran mercado de mariscos y animales, lo que sugiere la propagación de animal a persona. Sin embargo, se ha informado que un número creciente de pacientes no ha tenido exposición a los mercados de animales, lo que sugiere que se está produciendo una propagación de persona a persona. En este momento, no está claro qué tan fácil o sostenible se está propagando este virus entre las personas, agrega el CDC en su informe sobre la enfermedad.

Sintomas

Según los informes, los pacientes con infección confirmada de 2019-nCoV han tenido una enfermedad respiratoria de leve a grave con síntomas de:

- fiebre

- tos

- falta de aliento o dificultad para respirar

Los CDC creen en este momento que los síntomas de 2019-nCoV pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 después de la exposición. Esto se basa en lo que se ha visto anteriormente como el período de incubación de la enfermedad.

¿Qué hacer?

Actualmente no existe una vacuna, así que la mejor forma de prevención es evitar exponerse a personas con el virus. El CDC aclara que no se ha encontrado que el coronovirus se esté extendiendo en los Estados Unidos, por lo que no se recomiendan precauciones adicionales, no obstante como medidas básicas de prevención, recomiendan:

- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

- Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

- Quédese en casa cuando esté enfermo.

- Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.

- Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Tratamiento

-No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección 2019-nCoV, según el CDC.

-Las personas infectadas con 2019-nCoV deben recibir atención de apoyo para ayudar a aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir atención para apoyar las funciones vitales de los órganos.

- Las personas que piensan que pueden haber estado expuestas a 2019-nCoV deben comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato.