Denuncias y amenazas envuelven la campaña electoral por alcaldía del Doral

La campaña electoral por la Alcaldía de Ciudad Doral, sube de tono. Todo surgió tras un mensaje por correo electrónico que recibió el divulgador de la campaña de Victor Cámara y terminó con una denuncia por amenazas en la policía de Doral.

Vladimir Gómez, jefe de divulgación de la campaña de Víctor Cámara habría dicho: "públicamente digo que los responsables de mi fallecimiento o cualquier cosa que me suceda físicamente, el responsable es el señor Juan Carlos Bermúdez".

Todo se deriva de un correo electrónico que según Gómez recibió de una persona presuntamente vinculada al actual alcalde del Doral.

“Si estás detrás de la campaña de difamación dirigida a Juan Carlos Bermudez, eso lo cambia todo. Ese tipo es un alma buena y un hombre honesto que se preocupa por la ciudad. Si quieres quitarle dinero a su competidor y promover una visión diferente para Doral, es tu derecho. Si quieres jugar sucio e ir con tácticas engañosas, entonces voy a apoyar a Juan Carlos”, decía la misiva, que añadía "créeme no fanfarroneo".

“En su comunicado, en su amenaza, remite el comunicado al correo personal del alcalde actual, lo cual es como dando el parte de sus acciones, avisándole a su jefe lo que está haciendo, esto no se puede tolerar”, dijo Víctor Cámara, candidato a la alcaldía de la ciudad del Doral.

Pero el alcalde Juan Carlos Bermúdez, no tardó en reaccionar, desligándose de la persona que presuntamente envió el correo y negó estar detrás de cualquier amenaza contra Vladimir Gómez.

“Es una ridiculez, yo no conozco al señor Gómez. Si va a ser relacionista público del señor Cámara, que por favor sea más decente y no crea cizaña que no son”, advirtió Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral.

Pero Vladimir Gómez, quien lleva la divulgación en la campaña de Víctor Cámara aseguró: “Nosotros si vamos hacer de Doral lo que se merece que Doral sea, no la mediocridad que han hecho por 13 años y quieren cuatro años más”.

El actor Víctor Cámara de 60 años de edad es la única persona que surgió como contrincante del actual alcalde Juan Carlos Bermúdez. “Quizá estamos tocando intereses de otras personas que no les gustaría que salga a la luz pública tantas denuncias que estamos haciendo y por eso mi equipo sufre de amenazas”, dijo.

“Esto no es una telenovela y el señor cámara quiere convertir la ciudad del Doral en una telenovela, fuimos una telenovela entre 2012 y 20116 y por eso yo volví y los residentes no quieren una telenovela”, explica el alcalde Juan Carlos Bermúdez.

El pasado viernes por la mañana, Vladimir Gómez, interpuso la denuncia formal por amenazas ante la policía del Doral. “Nadie va a callar mi voz, como cubano americano y como ciudadano americano que soy”.

De manera independiente Telemundo 51 no ha podido comunicarse con la persona que presuntamente envió el polémico correo a Vladimir Gómez, por esa razón no hemos revelado su nombre.