Denuncian terribles condiciones de ancianos en hospital en Cuba

La atención al adulto mayor en Cuba es un desafío para el régimen. Y es que el 80 % de las personas de 60 años y más padece al menos una enfermedad crónica. Está denuncia nos llega desde la región oriental, le advertimos que las imágenes son sensibles.

"No puedo aguantar la picazón y no puedo aguantar los mosquitos que me quieren matar, y aquí no hay agua para bañarse ni nada. Estamos embarcados", dice un paciente del hospital de Mayarí en Holguín.

Abandonados y olvidados por la potencia médica cubana de la que presume el régimen, estos ancianos, residentes en la localidad de Mayarí en la provincia de Holguín, apenas tienen fuerzas para pedir ayuda.

"¿Los médicos que trabajaron ayer, que me trajeron, mañana es que trabajan porque hoy no me hicieron nada?, dice el paciente.

Sin atención médica y visiblemente desnutridos, como estos ancianos, viven miles en Cuba, a pesar de la cuestionable intención del régimen de invertir más de 76 mil 37 millones de pesos del Presupuesto del Estado, en la salud pública.

Vladimir Regueiro, Ministro de Finanzas y precios asegura: "esto nos permitirá alcanzar entre otros niveles la prestación de 111 millones de consulta en la atención primaria, respalda 8 millones 532 mil act en hospitales locales y 355 mil ingresos en hospitales nacionales".

"Aquí está la benadrilina. Una o dos tabletas al día".

A falta de pan, casabe, reza un viejo refrán y quienes viven en la región oriental de la isla bien lo conocen. Aunque no es abundante, miembros de la oposición al régimen no se quedan de manos cruzadas y toman la iniciativa.

"Si su tratamiento es efectivo con una tableta perfecto. Si no, una cada 12horas".

De la mano de José Daniel Ferrer y en su propia casa, al menos un plato de comida caliente, medicamentos y servicios básicos le ofrecen a cuantos pueden.

"Para lavarle la ropa, saca la lavadora… mañana te la entregamos".

Ayuda que la policía política ha reprimido con detenciones e interrogatorios a algunos de los que la han aceptado.

Cuba sigue autodenominándose potencia médica, a pesar de su discurso triunfalista la realidad es contrastante.