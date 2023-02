Denuncian supuesto incidente antisemita en Miami Beach

Este es Alton Rice, un exempleado de Dunkin’ Donuts que grita ofensas y hace comentarios antisemitas contra un cliente, Yeshaya Diveroli, quien graba el video con su teléfono celular.

Yeshaya Diveroli, presunta víctima de ataque antisemita dice:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Yo estaba perturbado. Me sentí perseguido. El vio mi nombre en la orden y así comenzó todo. Inmediatamente, me acusó de ser judío, basándose en mi nombre”.

El incidente ocurrió el pasado primero de febrero, en el Dunkin´ Donuts ubicado en Alton Road y la Calle 16, en Miami Beach.

“Como judío, no quisiera que otra persona pasara por lo mismo”, dijo Diveroli.

Pero, el entonces empleado que aparece en el video dijo a un colega de nuestra estación hermana NBC-6 que el incidente no había comenzado como lo vemos en el video.

Alton Rice, exempleado de Dunkin’, dijo:

“Lo que me llevó a decirle eso fue que él me ofendió, llamándome homosexual de manera despectiva. Y me dijo: “Cállate, maricón, tú trabajas para mí.” Y eso no está en la grabación porque cada vez que él hablaba, paraba de grabar”.

Una de las abogadas del cliente sostiene que no hay evidencias de esa alegación, y afirma que Diveroli no hizo nada en el interior del establecimiento que hubiera justificado ese comportamiento del empleado.

“Yo no lo ataqué verbalmente porque era judío. Yo soy negro y gay y no tengo por qué burlarme de nadie en este mundo. Lo que yo dije fue contratacando sus ofensas”, dice Rice.

En un comunicado, enviado a nuestra estación hermana NBC-6, un portavoz de Dunkin´ dijo que la compañía tiene tolerancia cero, ante cualquier tipo de discriminación, que el lenguaje utilizado por el exempleado era inaceptable y no era un reflejo de la marca. Y concluyó que ese empleado de las franquicias había sido despedido.

Los abogados de Yeshaya Diveroli consideran una demanda contra Dunkin´ por supuestamente no haber adoptado acciones adecuadas para proteger a sus clientes y han hecho un llamado a la compañía a realizar entrenamientos apropiados para sus empleados.