Denuncian presunto fraude en registro electoral

Numerosos votantes han hecho las denuncias- supuestos trabajadores eléctorales se les han acercado para asistirlos con sus inscripciones de votación pero al final cambiaron su partido político sin su autorización.

Las denuncias han venido de demócratas que afirman les cambiaron su filiación a republicana sin que ellos lo supieran, pero líderes demócratas y republicanos por igual afirman que debe haber una investigación a fondo.

Afirman que les cambiaron la filiación de partido político en su inscripción y tarjeta de votante sin su autorización. Sus quejas también han llegado a algunos oficiales electos

Annette Taddeo, senadora estatal (D), dice:

“Desde que esto salió a relucir se ha convertido en una noticia nacional. Me han llegado más llamadas. Una señora que llamó ayer contándome que a ella esto a ella le ocurrió en agosto del año pasado esto que lleva mucho tiempo pasando.

La oficina de la senadora estatal demócrata obtuvo estas imágenes tomadas por una votante de la trabajadora que le tocó la puerta ofreciéndole ayuda porque su inscripción de votante supuestamente se había vencido, algo que no ocurre.

Dice que la persona tenía esta identificación, fuimos a la única dirección publicada conectada con el nombre, pero no pudimos ni siquiera acercarnos a la puerta de la casa en Hialeah.

El Comisionado Rene García presidente del partido republicano de Miami-Dade afirma que algo así pudiera ocurrir sin conocimiento del partido

“Tienes grupos que quieren una ganancia tienen grupos no lucrativos esta inscribiendo a personas a votar, hay personas que lo hacen por su propia motivación, si esto pudiera ocurrir completamente fuera de partido”.

“Deberíamos tener algún precio que hay que pagar no solamente a la persona que se le paga $10 a hora. Para ir a tocar a la puerta sino ara la organización que le esté atándole a ellos ara que se encargue de asegurarse de que no se aprovechen y no hagan cosas ilegales”, dice Taddeo.

La alcaldesa del condado también pide una investigación.

“Estoy muy preocupada par estos informes los que hicieron esto deberían sentir vergüenza por aprovecharse se las personas mayores de nuestra comunidad. Este tipo de fraude no es algo común por eso ha sido tan fácil de identificar”.

La alcaldesa le pidió al departamento de elecciones y la fiscalía estatal de Miami-Dade que investiguen a fondo y la fiscalía ha confirmado que unan investigación está en curso.