Denuncian presunto caso de discriminación en escuela de Naples

Una madre hispana y su hermana denuncian presunta discriminación en una escuela primaria de Naples, en el suroeste de Florida. Ambas aseguran que el personal del plantel les hizo preguntas sobre su estatus migratorio para poder inscribir a su hija.

Glendy Gómez, quien recibió en su casa a su hermana Flor, que llegó al país proveniente de Guatemala hace tan solo 7 meses, recientemente se mudó a una nueva casa, por lo cual fue necesario transferir de escuela a la hija de Flor. Por lo que acudieron al distrito escolar de Collier para conocer los requisitos.

La denuncia viene dada por presuntos maltratos provenientes del personal de la escuela primaria quienes habrían puestos obstáculos para la inscripción de una niña hispana.

“Los “bills” (cuentas) están a nombre de nosotros, porque la casa está a nombre de nosotros, mi licencia, todo está en la dirección correcta, pero ella no tiene ningún bill a nombre de ella porque vive con nosotros”, explica Gómez.

Aseguran que obtuvieron todos los documentos que exigía el distrito escolar. “Nos dijeron que no podían inscribir a la niña, porque el distrito tenía unas reglas y ellos tenían otras reglas en la escuela diferentes a las que el distrito decía”, acota.

“Me sentí incapacitada en ese momento al no saber tampoco inglés, al no saber cómo comunicarme y en un momento pensé bueno tal vez yo no voy a poder inscribir a mi hija aquí”, rememora Flor Herrera.

Dicen que el trato de las trabajadoras de la escuela hacia ellas fue inapropiado. “Me empezó a pregunta. ¿Ustedes reciben ayuda del gobierno? Le dije no. ¿Ustedes son legales en este país? Le respondí: bueno yo soy residente legal, mi hermana está en proceso con sus papeles. Me dijo: necesito esos papeles. Le dije que en esos papeles no estaba la dirección de la casa donde vivimos ahora. E insistió en que necesitaba que llevara esos papeles para poder inscribir a la niña. Y yo prácticamente me puse a llorar, en ninguna escuela hacen esa pregunta".

Tras esto, señalaron que llamaron al distrito escolar para hacer la denuncia y fue así como lograron la inscripción de la niña. Por su parte, las autoridades aseguraron que el personal de la escuela realizaba su trabajo al completar el formulario de cambio de dirección chequeando una lista de documentos válidos.

“Este estudiante no fue discriminado, recibió un trato adecuado y tiene la oportunidad de estudiar en una escuela primeria fantástica del condado Collier y estamos encantados de darle la bienvenida a esta familia y a cualquier familia que se transfiera de una parte del condado a otro”, dijo Chad Oliver, encargado de comunicación de las escuelas públicas del condado Collier.

El distrito escolar reitero que el condado prohíbe cualquier caso de discriminación, tal como lo establece sus reglamentos y políticas, asimismo dicen que no hay ningún tipo de retaliación contra quien denuncia alguna irregularidad.

Por su parte, los representantes de la escuela no ofrecieron declaraciones pues el caso fue tomado por una instancia mayor, es decir el distrito escolar del condado Collier.