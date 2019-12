Denuncian negligencia de agencia de envíos a Cuba

Varios clientes llegaron indignados buscando recuperar el tiempo y el dinero perdido.

“Una agencia que hace envíos para Cuba, hace meses hemos hecho varios envíos y la agencia está cerrada y la dueña no está respondiendo. La llamamos y no contesta”, dice una de las afectadas.

Los clientes, aseguran que un almacén en el 7211 de la calle 46 del noroeste de Miami, entregaron sus envíos -mayoritariamente equipos electrodomésticos- que nunca llegaron a Cuba.

“Ocho meses esperando que me manden las cosas y todos los días, cada vez que la llamaba, me decía una cosa distinta y nunca me daba respuesta de lo que era”, dice otra de las afectadas.

Se refiere a la propietaria de la agencia de envíos con la que hicieron el contrato: Suntrip travel, localizada en otra dirección y que aparentemente tiene algún vínculo con este distribuidor.

Los registros del estado indican que Suntrip es una empresa bajo la propiedad de Vacation Portal Holding , no figura qué relación oficial tiene con la distribuidora Caribbean Cargo Hub. Sin embargo, el mismo almacén meses atrás, ejecutaba los envíos de tiendas Caracol, una empresa cuyas quejas de consumidores fueron atendidas por Telemundo 51 Responde, a mediados de este año.

Los clientes frustrados, dicen que sus pérdidas son considerables y son muchos los afectados.

Intentamos contactar a la administración de Caribbean Cargo Hub y a los representantes de Suntrip, para registrar su posición ante estas denuncias pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.