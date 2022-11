Denuncian mal manejo de dinero en asociación de The Hammocks en Kendall

esa reunión ocurrió precisamente en un parque. en el encuentro hubo momentos tensos entre los presentes, ya que muchos dicen que la situación con la administración actual ha llegado al punto de ebullición y piden elegir una nueva junta.

Varios propietarios de la comunidad The Hammocks en lo localidad de Kendall revelan que pagan entre 170 y 385 dólares de pago mensual por el costo de su asociación.

Algunos como Carmen Alicia Becerra denuncian que “el aumento fue de 400 por ciento, totalmente injustificado”.

Todos los propietarios tienen tarifas diferentes que ahora tienen que pagar. Una situación que según los residentes de la comunidad The Hammocks venían venir desde hace años, pero que para ellos ha empeorado desde el pasado mes de enero.

“Tienes que rentar un cuarto, otro cuarto obligado. Financieramente me he visto afectado, antes la muchacha que trabaja allí, ella tuvo un problema legal y fue presa … es mucho dinero involucrado”, revela John Arenas, propietario en la comunidad The Hammocks.

Esta asociación tiene al menos 6,500 casas y la lucha de los dueños con la junta directiva continúa tras el aumento de la administración, el manejo del dinero, las elecciones. Algo que se ha convertido en todo un litigio en la corte.

Carlos Villalobos explica su demanda. “Lo que nosotros queremos es que la juez escuche a los vecinos pero el problema es que la asociación tiene varios equipos de abogados, abogados que estamos pagando nosotros para que nos ataquen a nosotros mismos”.

Villalobos tiene dos décadas viviendo en este sector y dice que le queda difícil pagar el nuevo costo de la asociación.

Ya junto a él sus vecinos han protestado varías veces y hoy se reunieron de nuevo para crear una estrategia que brinde una solución a una lucha que de momento solo les trae incertidumbre.

“Pero para organizar las nuevas elecciones, la misma junta directiva que se robó las elecciones en enero va a organizar las nuevas elecciones, eso es absurdo”, apunta Marco Antonio Leal, propietario en la comunidad The Hammocks en Kendall.

Contactamos al abogado de la asociación y declinó comentar ya que el caso está en corte. Por su parte, se espera que el juez tome una decisión sobre lo que va a pasar con esta junta el próximo 17 de noviembre.