Denuncian fraude del grupo que logró poner la Enmienda 4 en la boleta de las elecciones

A tres semanas del día de las elecciones que incluye pregunta crítica sobre la legalidad del aborto en la Florida, el Secretario de Estado ha publicado un informe en el que denuncia un “fraude generalizado en las firmas de las peticiones” por parte del grupo que logró poner la Enmienda 4 en la boleta.

Basado en el informe, el gobierno de la Florida le impuso una multa de 328 mil dólares al grupo Floridians Protecting Freedom, el grupo que impulsó la Enmienda 4, mientras que los organizadores y algunos que apoyan la enmienda dicen que todo es parte de la estrategia del gobernador para derrotarla.

Los votantes van a decidir sobre uno de los temas más polémicos en la historia de la política en la Florida: el derecho al aborto que ahora es ilegal después de las 6 semanas de embarazo, pero la Enmienda 4 cambiaría esto.

La Enmienda 4 establece que "ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente, no cambia la autoridad constitucional de la Legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor tenga un aborto".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Floridians Protecting Freedom recogió unas 900 mil firmas para impulsar la enmienda más de lo requerido. El gobierno de la Florida ha estado investigando el proceso.

Un informe preliminar de 348 páginas presentado por el Secretario de Estado dice incluir alegatos de “recolectores de peticiones firmando formularios en nombre de personas fallecidas, falsificación de las firmas de los electores en los formularios, utilización de información de identificación personal de los electores sin su consentimiento y perjurio/juramento falso".

La doctora Cecilia Grande, obstetra-ginecóloga, advierte que "esta es una manera de confundir al público, justo antes de la elección, algo que es injusto para las personas de la Florida".

La ginecologa-obstera de Miami dice que hizo un anuncio a favor de la Enmienda 4 por su preocupación con la salud de sus pacientes. "A pesar de que yo no hago terminaciones y no tengo ningún tipo de incentivo económico para mi es imposible que una persona no pueda tomar su propia decisión".

Mientras, grupos como la Coalición Familiar Cristiana le dan la bienvenida al informe del Secretario de Estado.

"Hace muchos que nosotros hemos estado expresado preocupación sobre el método que se ha utilizado para y felicitamos a la oficina del gobernador por haber escuchado nuestras preocupaciones", dijo Anthony Verdugo, presidente de la Colación Familiar Cristiana.

El informe es preliminar pues la investigación por parte de las autoridades electorales del estado continúa y no impacta que la enmienda siga en la boleta y que los votantes decidan. Pero el estado pudiera intentar tomar acción después de las elecciones.