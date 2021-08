Denuncian estafa en Hialeah por rentar y vender propiedades ocupadas

Varios residentes indican que pagaron miles de dólares por el alquiler y venta de inmuebles que supuestamente ya se encuentran ocupados, algunos aseguran que al darse cuenta de la situación, reclamaron el reembolso, pero en algunos casos llevan años esperando ese dinero.

Adriana Sabio, presunta víctima de estafa, alega que “definitivamente es una estafa, aquí estamos todos desde las ocho y media, nueve de la mañana”. Enfurecidos, un grupo de personas acudieron a la oficina de la compañía 305 Rentals ubicada en Hialeah, reclamando el reembolso del depósito de miles de dólares que presuntamente, pagaron por propiedades que hasta ahora no les entregan.

Larsen Pavon relata: "A mi me pidió 4800 pesos todos mis ahorros, yo me tenía que mudar ahora el primero de septiembre, a donde yo voy a ir ahora”. Otro presunto afectado asevera que las mismas personas le estafaron 18 mil dólares y "estas son a las alturas que no aparece, no da la cara … ha entregado cheques sin fondo”.

Un video compartido por una de las denunciantes, revela el momento en que agentes de policía llegaron el martes al lugar en donde receptaron al menos unas 12 denuncias con pruebas de los supuestos contratos y recibos de las transacciones, en medio de los reclamos de los supuestas estafas.

Estas personas denuncian haber recibido reembolsos a través de cheques sin fondo. "Mira mi cheque, 2000 mil dólares pero fui al banco y me dicen que no tiene fondo”, objeta Adriana.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Este miércoles por tercer día consecutivo, los denunciantes se agolparon en el lugar y llamaban insistentemente al representante de la compañia de bienes y raíces sin respuesta.

“Hemos tratado de contactar insistentemente a algún representante de esta compañía pero aparentemente nadie se encuentra aquí”, dicen algunos.

Otros recuerdan: “La propiedad que nosotros íbamos a comprarle era de inversión y resulta que se la ha vendido a otras tres personas a la misma vez”. Y entre tanta molestia destaca alguien: "Yo le di un depósito de 15 mil dólares. Me estaba vendiendo la propiedad y la misma propiedad se la estaba ofreciendo a otros cuatro personas que ya estaban bajo contrato".

La policía de Hialeah confirmó en un comunicado haber recibido las denuncias y estar investigando el caso. En tanto le han pedido a la comunidad, que si usted ha sido víctima de estos presuntos delitos, se comunique con la línea (305)687-2525.