Denuncian campaña por servicio militar obligatorio en Cuba

“No se cómo hacerles entender que no estamos de acuerdo con este sistema no estoy de acuerdo con el servicio militar y después de lo que pasó en Matanzas menos que menos”, dice Raiza Velázquez, una madre cubana que denuncia la imposición del gobierno cubano al servicio militar de su hijo.

Una campaña en contra del servicio militar obligatorio, impuesto en 1963 por el gobierno cubano a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad circula por las redes sociales.

Mailyn Ramírez es una madre cubana que denuncia la citación al servicio militar obligatorio y cuenta: “A mi hijo no me lo van a coger para eso … porque no les voy a entregar a mi hijo vivo para que me lo entreguen en una caja”.

Las denuncias aumentaron la semana del 5 de agosto pasado, cuando se conoció que el primer grupo de respuesta al incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, estaba conformado por jovencitos que cumplían el servicio militar y apenas tenían experiencia en este tipo de siniestros.

Un video ha causado indignación y reforzó el testimonio de algunas madres y reclutas sobre el maltrato verbal y físico al que son sometidos los jóvenes durante este periodo. Las imágenes salieron durante el incendio en Matanzas y se ve a un oficial de bombero, diciéndoles: “Aquí no va a pasar ni pi..., donde estamos nosotros no va a pasar nada, eso es combustible, ustedes vieron que ya acaba de explotar el tanque ese”.

Rancel Areces, denuncia negligencia en el servicio militar, el joven cuenta: perdí gran parte de la masa encefálica y producto de esto tuve pérdida del campo visual. Además perdí la movilidad del brazo izquierdo y el pie izquierdo. El máximo responsable es el teniente de navío Montesino Nápoles ya que él fue el que mandó a tirarme por el lado derecho de la lancha”.

Aunque el régimen se empeña en demostrar al mundo que protege los derechos de los niños.

Gisell González García, funcionaria del Cuba ante la ONU, explica que “en Cuba no se reclutan, ni se reclutarán niños. Los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporase de manera voluntaria al servicio militar ... no se produce un vínculo directo entre los jóvenes que pasan el servicio militar y las acciones combativas”.

Una madre exhortó a las madres cubanas a defender el derecho de sus hijos, diciendo no al servicio militar obligatorio.

Lo hechos muestran lo contrario y hasta la fecha, la única respuesta del régimen a las familias, es la declaración de un duelo oficial por las 14 víctimas mortales del incendio en Matanzas y la solicitud de una ayuda internacional que les permita concluir el proceso de búsqueda e identificación de los restos.

Hablamos con familias en Miami en proceso de reunificación que tienen hijos y/o nietos en el servicio militar pero no quieren hablar en cámara por temor a represalias.