Denuncian ataque a viviendas de seguidores de Trump en Miami-Dade

Un grupo de viviendas identificadas con carteles y banderas del presidente Donald Trump, fueron presuntamente atacadas con bolas de pintura, disparadas desde un carro en movimiento en Miami-Dade.

Eran aproximadamente las 7:30 p.m. Los objetivos: viviendas identificadas con carteles y banderas del presidente Trump. Los ataques se hicieron desde un carro en movimiento y aparentemente con un arma que dispara bolas de pintura, de las que se usa para jugar al paintball.

De acuerdo con la denuncia, un auto pasó sin detenerse frente a una vivienda de la avenida 127 y la 28 terrace en el suroeste del condado Miami-Dade. Las cámaras instaladas frente a esa casa graban el movimiento; quien conduce gira en la esquina y regresa. De repente, un brazo se asoma por una de las ventanillas y dispara las bolas de pinturas.

La dueña de una vivienda atacada cuanta lo sucedido. “Me dio alivio cuando pude ver que no eran disparos. Me molesta también por todo esto que está pasando. Me parece que nos debemos respetar, cada uno con sus ideas a quien votar, pero me parece que hay mucha intolerancia”.

Según esta imagen, el carro de los sospechosos sería un Ford Taurus, de color gris, pero no fue posible identificarlo por su placa.

“Sinceramente no nos vamos a dejar intimidar por esto. La bandera se queda”, señaló.

La señora confirmó a Telemundo 51 que minutos antes los ocupantes del auto habían hecho lo mismo en otras viviendas, a sólo 5 cuadras de distancia de la primera. En ambos casos también identificadas con carteles a favor del presidente Trump.

Por teléfono, el dueño de esa otra casa agredida nos expresó el fastidio que siente.

“Yo respeto a todo el mundo y espero que me respeten a mi igual. Más importante es la seguridad. Está mal lo que pasó, no sé si lo hicieron por hacerlo o fue una manera e llamar la atención y ojalá que pare todo y no sea una cosa mayor”, señaló el señor Roberto Genaro.

La pintura fue removida sin dificultad y las casas hoy lucen como si nada hubiese sucedido, pero pasó y eso es motivo de indignación para un hombre del vecindario.

Roberto Pérez dice que eso no está bien, no importa con quien tu estés, vivimos en un país que tu opinión es tuya y nadie tiene que hacer cosas así. Eso es intolerancia y está mal hacer eso, no importa con quién”.

La policía tiene un reporte que hizo una de las familias cuya casa fue vandalizada y aún buscan a los responsables que hasta el momento no fueron identificados.

Además de la imagen del carro, si alguien tuvo la oportunidad de ver la cara de quien manejaba o su acompañante pónganse en contacto con la policía de Miami-Dade.