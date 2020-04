Denuncian abusos sexuales de policías cubanos contra dos menores

Una de las victimas dice que los policías “Estaban tomando alcohol y nos daban los besos con olor a alcohol”.

Son imágenes muestran la indignación de una madre y de una comunidad habanera del municipio Marianao, por los presuntos abusos sexuales que dos policías habrían cometido contra dos menores de edad, el pasado jueves.

Según la madre, los oficiales obligaron a la adolescente y a otra menor que la acompañaba a montarse en la patrulla, pues irían detenidas a la unidad policial por violar la orden de quedarse en casa.

“Él cogió y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle el amor a la fuerza a mi amiguita”, dice una de las víctimas.

La adolescente también describió cómo el segundo policía habría abusado de ella.

El testimonio original contiene detalles muy gráficos que hemos omitido para no herir la sensibilidad de la audiencia.

“Y me entró para adentro me montó en el asiento a la fuerza y me abrió las piernas”, cuenta una de las chicas. “Y yo le dije que no, que yo era señorita que yo no podía llegar a mi casa así.

Tras conocerse del incidente, la comunidad salió a la calle para expresar su rechazo y la madre procedió a la denuncia, que incluyó largas esperas, un examen en medicina legal y regresar al lugar de los hechos.