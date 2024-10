Recomiendan estar alertas contra estafas con cheque de cajero

Javier Otero es inspector de propiedades y dice que recientemente lo llamó una persona solicitando sus servicios.

"Esta persona me contactó por una llamada telefónica. Me explicó que no estaba localizado en Miami y que deseaba hacer una inspección de una propiedad que iba a comprar en Hialeah", cuenta Otero que para preparar un estimado, buscó los datos de la casa por Internet e incluso revisó si estaba a la venta, y como todo parecía bien, le envió el estimado al supuesto cliente.

"El hombre aceptó y me dijo: 'yo te envío, aceptas un cashier check'. Yo le dije que sí pero con la condición de que hasta que los fondos no estuvieran disponibles no podríamos ejecutar la inspección", remarca Otero, quien dice que ese cashier check tardó un tiempo en llegar y aparecía como retenido por la oficina postal pero cuando llegó era por $1950, una cantidad mucho mayor al pago que él había solicitado por sus servicios.

"El me dice: 'mira, toma tú 100 dólares, como un tip, como una propina y me hace falta que el dinero restante que eran 1250 dólares por favor, se lo entregué a una persona que me va a hacer el piso de esa propiedad", relata Javier, quien dice que para cerciorarse de que no fuera un fraude, le pidió al cliente que le enviara un carné de identidad de la persona a la cual él le debía enviar el dinero y llamó a su banco Chase para preguntarle a una representante si el cheque que había recibido y depositado por 1950 era legítimo.

"Ella me dijo que no había ningún problema y que me moviera hacia adelante que no había manera humana literalmente de que esos fondos se pudieran retener o el cheque pudiera rebotar de mi cuenta".

Confiado con esa respuesta, le envió los 1250 al supuesto contratista de pisos y a los dos días recibió una llamada del supuesto cliente cancelando la inspección.

"Voy a la cuenta de banco efectivamente ya el cheque había rebotado en la cuenta obviamente yo había perdido mis 1250", recuerda Javier, quien dice que pasó los próximos días denunciando el fraude con su banco, con la comisión federal de comercio y la oficina del inspector postal pero no lograba recuperar su dinero por lo que llamó a Telemundo 51 Responde y nosotros contactamos a su banco.

"Gracias a ustedes finalmente después de algunas gestiones que se hicieron JP Morgan Chase me devolvió el dinero íntegro completo en espacio de unos 10 o 15 días", apunta Otero.

En un comunicado, una portavoz de Chase dijo: “Estamos contentos de haber podido resolver este problema para nuestro cliente. Las personas nunca deben depositar ni devolver fondos inesperados sin llamar primero a su banco”.

Cuando contactamos al banco ellos se pusieron en contacto con Javier quien pudo hacer una denuncia de fraude formal y eso fue lo que lo ayudó a recuperar su dinero. Él cuenta su historia para alertar a los demás. Si tienes un caso que no has podido solucionar por tu cuenta, llámanos al 305-888-6842 o escribe aquí.