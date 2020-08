Demuelen la casa en la que un hombre vivió 30 años

Esta tarde un señor de miami se quedó en la calle. La casa donde vivía fue demolida. Aparentemente no tiene familia. Había una orden de demolición que entregó la ciudad de miami hace 10 días, pero cuando las máquinas llegaron el hombre aún estaba en la vivienda.

El señor es el que ven en la imagen y nos contó que vivía aquí desde hace más de 30 años. Los vecinos lo describen como un hombre amable y de pocas palabras. Conversamos con él para saber que pasó. Nos contó brevemente la historia y dice que se quedará aquí porque no tiene a donde ir.

Se llama Michael Hamilton. Cuenta que hace dos días un grupo de trabajadores llegó con esta máquina excavadora y empezó la demolición.

“Estaba aquí tratando de rescatar lo que podía. No tenía ni los zapatos puestos cuando llego la excavadora. Alguien me dijo tienes que irte y pude coger una bolsa. La policía me pregunto si había alguien más adentro y después empezaron a demoler. La máquina parecía un dinosaurio”, dice

Aparentemente la ciudad de Miami dejó hace 10 días en la propiedad con el aviso que sería demolida porque su estructura no era segura. Uno de los vecinos con los que hablamos dice estar indignado con esta situación.

Michael nos contó que la casa sufrió un incendio en uno de sus cuartos hace 10 años y fue declarada insegura para ser habitada. Pero no tenía donde ir y se quedó igual, hasta hoy.

“Llamé al departamento de zonificación y me explicaron algo sobre una ley que no entendí y que la casa ya estaba condenada”, dice.

Sus vecinos están movilizados y cuentan que lo ayudan con todo lo que está a su alcance.

Esta tarde, funcionarios de la ciudad de miami llegaron hasta la vivienda y conversaron con el señor. Michael nos dijo que le ofrecieron comida y que lo llevaran a un lugar donde pueda estar por las próximas dos semanas.

Esta tarde, personal de una empresa privada que desde hace dos días se lleva los escombros con un camión, vinieron, pero no trabajaron, sólo instalaron esa cinta amarilla como medida de seguridad y se fueron.