Demolerán edificios asequibles para contruir condominios de lujo

13 edificios de apartamentos con un total de 53 unidades serán demolidos para hacer townhouse de lujo. El costo del alquiler está en un promedio de 1000 a 1200 para apartamentos de un dormitorio. Para los inquilinos una situación ideal de pronto se va a terminar y se van a encontrar en medio de la crisis de viviendas que se encuentran muchos en el sur de la Florida.

Son edificios de apartamentos modestos y cómodos ubicados en un lugar ideal, el corazón de la histórica ciudad de Coral Gables.

Raúl González, un padre de familia, se mudó a la zona poco después de llegar de Cuba.

“Ya son 9 años que uno lleva, al principio uno no tenía crédito para comprar casa, ahora lo que pasa es que los precios de la casa están imposible”.

El momento para tener que irse viene pronto para algunos. El urbanizador MG Developement compró la cuadra entera que se encuentra entre las avenidas Malaga y Santander en el norte y las calles Segovia y Hernando en el sur. Aqui van a demoler esto antiguos edificios para construir 48 townhouses de lujo. La unidades de un proyecto similar muy cercano actualmente tienen un valor de mas de 2 millones de dólares.

Eugenia Golabiva, residente de Coral Gables, dice:

“No tengo nada en contra del desarrollo mientras que esté al alcance dice esta joven que ha vivido en un apartamento en este edificio por 6 casi años. Tengo un niño pequeño, me tengo que mudar y sé que mi Alquiler va a ser el doble”.

Algunos residentes ya han estado buscando. Pero según Jorge Pereir, “no hay nada, cero, cero. He buscado en el otro lado de la 37 avenida y las rentas son monstruosas”.

El alcalde de la ciudad Vicente Lago señala que en un mercado libre no se puede detener un proyecto como este.

“Estamos hablando de un proyecto que está completamente correcto, en cuanto a la densidad, ni están pidiendo más, o están pidiendo menos”.

Pero nos dice que reconoce las dificultades que enfrentan los inquilinos y que habló con el urbanizador.

“Me dijo que va a dar a 90 a 120 dias para buscar otro lugar, y también les va a dar un poco de asistencia lo que es la mudanza y para buscar otras opciones en el área”.

El alcalde reconoce que no va a ser fácil, y además señala que un estudio que publico el Miami Herald recientemente revela las 10 zonas con los apartamentos más costosos para alquilar, y la encabeza Ke Biscayne, seguida por Edgewater, Brickell y Coral Way. Coral Gables no está en la lista.