Demandan a empresa de parapente por accidente fatal

Mientras una madre preparaba su cámara para la aventura, alguien de su familia quiso registrar el momento con una foto. Sin imaginar que en cuestión de segundos, todo acabaría en tragedia.

Un video grabado con un teléfono celular muestra al parapente en el que volaban la mujer y los dos niños fuera de control. El viento comenzó a soplar con mucha intensidad y el capital del barco, pensó que la fuerza del paracaídas podría volcar la embarcación, por eso, presuntamente, decidió soltar las amarras.

Mark Mc Chulloh - experto en parapentes, dice: "eso no es algo para lo que entrenarías a un capitán de paracaídas", asegura este experto. No es el protocolo establecido porque el paracaídas seguirá su trayectoria y tú no tendrías el control”.

Fue justo lo que sucedió aquella fatídica tarde del 30 de mayo. El parapente arrastró a las personas hasta que chocaron con el viejo puente de las siete millas, en cayo Marathon. Supraja Alaparthi fue declarada muerta en la escena. Su hijo de 10 años y su sobrino de 9, resultaron heridos. Uno de ellos, con lesiones graves.

Michael Haggard, el abogado que representa a la familia dice:

"una absoluta negligencia. No solo cortar las amarras, sino practicar la actividad a pesar de las condiciones climáticas de ese día”.

Este es solo uno de los argumentos de las tres demandas presentadas esta mañana contra la compañía de parapentes Lighthouse, por presunta muerte por negligencia y lesiones personales.

Los abogados agregan, además, que la familia le había comentado al capitán que podrían regresar al día siguiente para realizar la actividad, pero les dijeron que todo estaría bien.

La demanda acusa a la compañía de no capacitar y supervisar a sus empleados. Y no contar con los equipos de seguridad necesarios. A raíz del incidente, Lighthouse nos dijo que estaban devastados por lo ocurrido y que colaborarían con la investigación.