Demandan a distrito escolar de Florida por retirar libros sobre identidad LGBTQ y raza

El grupo Penguin Random House y PEN América demandó a un distrito escolar del estado de Florida alegando que está violando la primera enmienda de la Constitución tras retirar 10 libros de las bibliotecas escolares.

“Los libros tienen la capacidad de cambiar nuestras vidas para mejor y los estudiantes se merecen un acceso equitativo a diferentes perspectivas. La censura de los libros como la que hicieron en el condado Escambia son una amenaza directa a la democracia y nuestros derechos constitucionales", dijo Nihar Malaviya, presidente ejecutivo de Penguin Random House

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Según la demanda, la retirada de los libros se dio tras las quejas de un maestro del condado y que la junta escolar votó a favor de retirar los libros sin tener en cuenta las recomendaciones de un comité del distrito que los encontró apropiados desde el punto de vista educativo.

Entre los libros que fueron retirados están “The Perks of Being a Wallflower” de Stephen Chbosky, “The Bluest Eye” de Toni Morrison, “The Nowhere Girls” de Amy Reed y “Lucky” de Alice Sebold.

Según la demanda, otros 150 libros están bajo escrutinio de la junta escolar . Las autoridades del condado Escambia no se han pronunciado al respecto.