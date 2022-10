Delincuentes armados roban convertidores catalíticos dos veces a la misma familia

Los convertidores catalíticos parecen ser oro en manos de la delincuencia actualmente. Hoy conversamos con una víctima de este peculiar tipo de robo a la que ya han afectado no una sino dos veces. Ambos incidentes peligrosos en los que los ladrones hasta amenazaron con un arma de fuego. El vehículo de trabajo de Julio Riano ahora está inutilizable luego de que le robaran algunas partes.

“Ellos venían con armas de fuego, ellos amenazaron a mi esposa que fue la que los vió cuando iba a salir para el trabajo por la mañana a las 5:20 de la mañana y ellos la amenazaron con el arma de fuego, le dijeron entre y no salga”, recuerda Riano, del peligroso momento.

Como muestran las imágenes de vigilancia, los presuntos ladrones armados llegaron en un auto BMW de color gris y en el estacionamiento donde reside Riano le robaron el convertidor catalítico del van blanco que conduce.

“Mi esposa empezó a gritar y me desperté yo ... y me explica. Entonces yo salí y ellos me amenazaron con el arma de fuego a mi también”, recuerda.

Este es el segundo incidente para la familia a la que el pasado mes de septiembre robaron también el convertidor catalítico del mismo auto, entonces tuvieron que prescindir de usarlo por casi un mes. Luego de tres días de arreglado, nuevamente ocurrió un robo ahora con asaltantes armados.

Esta vez, los amantes de lo ajeno solo pudieron robar el catalizador cuya función es reducir la cantidad de emisiones tóxicas del motor. Un artefacto que según el departamento policial de Miami actualmente es bastante codiciado.

Kenia Fallat, voceru del departamento policial de Miami, dice que “dentro de lo que es el convertidor hay unos metales preciosos de platino que son bastante costosos”.

“Es preocupante porque lo estamos viendo no solo en la ciudad de Miami, lo estamos viendo en todo Miami Dade, es un robo que ocurre en solo minutos”, precisa Fallat.

“Y sabemos que hay personas que lo están haciendo con mucha frecuencia y en una noche ocurren pueden ocurrir diez o quinces robos de estos”, remarcan las autoridades.

Para esta víctima, el costo de un nuevo convertidor catalítico asciende ahora a más de 7000 dólares. Asegura que en ambos incidentes eran los mismos sujetos en autos diferentes.

Si tiene algún detalle que pueda ayudar a la policía a capturar a los presuntos delincuentes, llame al departamento policial de Miami o a la línea de alto al crimen de Miami-Dade mediante el (305) 471-8477.