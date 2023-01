Declaran culpable al violador de la funda de almohada

Salió de la sala en su silla de ruedas, esposado y declarado culpable de secuestrar con un arma de fuego y asaltar sexualmente a una mujer, en diciembre de 1983.

El ADN fue la principal evidencia en el juicio contra Robert Koehler.

Laura Adams, la fiscal, dijo:

"Solo marque la casilla de culpable, él no puede decir no fui yo. El ADN recolectado en la escena dice que fue él".

Por su parte, la defensa dijo que las pruebas para culpar a Robert Koehler no son suficientes y que algunas no concordaban. La defensora publica tambien cuestionó la confiabilidad de la evidencia: como se obtuvieron las muestras de ADN y si se realizó el manejo correcto.

Damaris del Valle, la defensora pública, le recordó al jurado que "mientras cada uno de ustedes tenga una duda razonable, su veredicto debe ser de no culpabilidad".

El lunes, minutos después de jurar decir la verdad, Robert Koehler se declaró inocente y contó su versión de los hechos. Dijo que había sido secuestrado por policías corruptos, que lo obligaron a presenciar asesinatos y que a base de descargas eléctricas, recolectaron su ADN para usarlo como evidencia.

"Una teoría de conspiración loca, increíble y horrible, que desafía la imaginación", dijo la fiscal en referencia al relato del acusado. “¿Qué tipo de mente podría crear monstruosidades como las que escuchamos? Solamente un hombre capaz de irrumpir en la casa de una mujer inocente y asaltarla con un arma”.

"En un punto traté de levantar la manta con la que cubría mi cabeza, para poder verlo, pero el se percató, me golpeó por la cara y me rompió los labios", narró en corte la mujer que casi 40 años después no solo vio de cerca , por primera vez, el rostro de su atacante, sino el momento en que finalmente se hizo justicia.