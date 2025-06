Declaración jurada: exjefe de la Policía de Hialeah gastó miles de dólares, mientras desaparecían millones del departamento

Un exjefe de la Policía de Hialeah, arrestado por hurto mayor y fraude, depositó más de 2 millones de dólares en efectivo en cuentas bancarias durante su mandato y los gastó a manos llenas en todo tipo de artículos, desde relojes Rolex hasta el alquiler de un Mercedes, mientras que la caja chica y el dinero incautado del narcotráfico desaparecían del departamento, según una declaración jurada de arresto.

La declaración jurada de 43 páginas detalla lo que condujo al arresto de Sergio Velázquez el lunes por cargos que incluyen fraude organizado, hurto mayor y estructuración de transacciones para evadir los requisitos de declaración o registro. Todos son delitos graves de primer grado porque involucran más de 100.000 dólares.

Los cargos se aplican únicamente a 635.000 dólares desaparecidos de las arcas del departamento de policía desde junio de 2021, dentro del plazo de prescripción de cuatro años para delitos graves de primer grado.

Sin embargo, según la declaración jurada, la ciudad de Hialeah no puede justificar los aproximadamente $2.6 millones transferidos al departamento de policía para investigaciones de drogas ni otro $1 millón faltante del efectivo incautado a presuntos delincuentes, todo mientras Velazquez era el jefe de policía de la ciudad.

Velazquez se desempeñó como jefe de policía de Hialeah desde 2012 hasta noviembre de 2021 y fue arrestado tras una extensa investigación del Departamento de Policía de Florida (FDP).

Según la declaración jurada, tras el relevo de Velazquez, el departamento no pudo justificar las grandes cantidades de "caja chica" utilizadas por la Sección de Investigaciones Especiales del HPD para investigaciones de narcóticos, desembolsadas durante su mandato.

Los registros mostraron que, entre 2015 y 2021, se cobraron alrededor de 100 cheques de caja chica por un total de más de 2,8 millones de dólares, pero de esa cantidad, solo unos 209.000 dólares se documentaron como gastos legítimos, lo que dejó casi 2,6 millones de dólares sin contabilizar, según la declaración jurada.

Entre 2016 y 2021, también desaparecieron más de un millón de dólares de 20 decomisos civiles otorgados por tribunales, según la declaración jurada.

Durante este mismo período, se utilizaron cuentas bancarias controladas por Velázquez para depositar grandes cantidades de efectivo, inferiores a $10,000, para evadir los requisitos de declaración de divisas, según la declaración jurada.

El efectivo nunca se entregó a la unidad de propiedad y, en cambio, se guardó en una caja fuerte en la suite administrativa de Velázquez, a la que solo él y otras dos personas tenían acceso, según la declaración jurada.

Durante el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, se emitieron y cobraron 9 cheques de caja chica por un total de $352,000 para financiar investigaciones policiales, pero $307,000 de esa cantidad no se contabilizaron.

Se espera que el exjefe policial salga de la cárcel TGK con libertad bajo fianza.

Los investigadores descubrieron que aproximadamente $526,000 en efectivo incautados por el departamento, que el tribunal ordenó depositar en el Fondo Fiduciario para las Fuerzas del Orden, no se depositaron.

Otros $235,000 que el tribunal ordenó retener por el departamento para gastos de investigación tampoco se contabilizaron, según la declaración jurada.

Los investigadores también descubrieron que más de $76,000 en efectivo incautados por el departamento entre el 24 de agosto y el 8 de octubre de 2021 desaparecieron de los paquetes de evidencia.

De hecho, más de $1.1 millones en efectivo se encuentran desaparecidos o no se contabilizan tan solo en 2021, según la declaración jurada.

Durante ese período, se depositaron más de $293,000 en cuentas bancarias controladas por Velazquez, y después de depositarlo, se realizaron pagos a compañías de tarjetas de crédito por un total de $265,000, según la declaración jurada.

Aproximadamente 10 días antes de que Velazquez fuera relevado del cargo como jefe, los depósitos en efectivo cesaron, según la declaración jurada.

Los investigadores indicaron que Velazquez realizó depósitos estructurados en efectivo utilizando cuatro cuentas diferentes en cuatro bancos distintos, y en ocasiones hasta tres bancos recibían depósitos el mismo día.

La declaración jurada documenta múltiples casos de incautación de efectivo durante redadas encubiertas antidrogas, pero decenas de miles desaparecieron de bolsas de evidencia selladas.

En total, entre 2015 y 2021, se realizaron 922 depósitos en efectivo por un total de más de $2.18 millones en cuentas bancarias propiedad de Velázquez y controladas por él mientras se desempeñaba como jefe, según la declaración jurada.

De los 922 depósitos, ninguno superó los $10,000.

El salario de Velázquez era de $210,000 al momento de su destitución.

En 2015, Velázquez había constituido una empresa de electricidad, pero los registros mostraban que los únicos salarios reportados que percibía provenían del departamento de policía, según la declaración jurada.

Sin embargo, dos cuentas bancarias comerciales mostraban aproximadamente $257,000 en depósitos en efectivo entre abril de 2016 y abril de 2022, a pesar de que no hay constancia de que la empresa realizara ningún trabajo permitido en Florida, según la declaración jurada. Se realizaron compras con tarjeta de crédito de empresa en una tienda de relojes de lujo, Cartier, Louis Vuitton, Versace, Saks Fifth Avenue, Watches of Switzerland y Sephora, por un total de más de 77.000 dólares, según la declaración jurada.

Los registros muestran que Velázquez utilizó una docena de tarjetas de crédito a su nombre o al de su empresa.

El 20 de abril de 2021, Velázquez compró dos relojes Rolex, uno por 6.304 dólares en efectivo y el otro por 68.632 dólares, dividiendo el pago entre 30.000 dólares con una tarjeta de crédito y 38.632 dólares con otra, según la declaración jurada.

La declaración jurada indica que los investigadores descubrieron que Velázquez también había alquilado un Mercedes 2021.

Velázquez fue encarcelado, pero compareció ante un juez el martes, donde se le impuso una fianza de 30.000 dólares.