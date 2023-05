Decenas de personas protestaron en Miami tras anuncio de Ron DeSantis

Con una acalorada protesta decenas de manifestantes se congregaron afuera del hotel Four Seasons de Brickell para reaccionar en Miami ante la propuesta del gobernador Ron DeSantis de lanzar su candidatura a la nominación presidencial republicana.

La mayoría de los asistentes estaban en contra del nuevo candidato presidencial, otros en apoyo al ex-presidente Donald Trump y un pequeño grupo vino con mensajes en oposición al presidente Joe Biden

"El pueblo presente no tiene presidente", era el grito de decenas de personas que este miércoles protestaban en contra del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

Los mensajes contundentes y en su mayoría de resignación por el anuncio de su postulación a la presidencia de los Estados Unidos.

“Alguien qué pasa tantas leyes atacando a un grupo a una comunidad en el mismo día es alguien que no debería tener un puesto en el gobierno y mucho menos en la Casa Blanca”, dijo Oscar Parra.

La manifestación ocurrió justo afuera del hotel Four Seasons en Brickell, mientras dentro del edificio Ron DeSantis estaba realizando un evento de donantes para su campaña.

Jonathan Bulgini junto a unos cuantos manifestantes intentaron burlar la seguridad para llegar hasta ese salón pero no lo consiguieron. “Si logré entrar y me botaron inmediatamente. A él no lo pude ver pero vi a sus personas. Logré entrar y después me dijeron: ‘señor señor’ y me sacaron”, comentó Bulgini.

La concurrida avenida Brickell por horas fue testigo de los cánticos de oposición para el nuevo candidato pero a la concentración también se unió un grupo de simpatizantes del ex-presidente Donald Trump y otro en contra del presidente Joe Biden.

La protesta continuó por varias horas y los presentes con megáfonos y pancartas en mano también marcharon al frente del hotel que en todo momento estuvo fuertemente custodiado por la policía de Miami.

El llamado de los que hoy se reunieron variaba por candidato. Sin embargo, la preocupación de muchos era común, las leyes que podría implementar el que gane las elecciones del próximo año y cómo pueden afectar a las minorías.

“Temor es para mi pero para toda la gente también. Si él gana, va a seguir quitando todo lo que nosotros luchamos duro para agarrar. Nos va a quitar todos los rights (derechos) especialmente de las mujeres, de los trans, la gente de color de todo”, dijo Shane Santos.

Afortunadamente la protesta transcurrió con normalidad y la policía mantuvo a la multitud controlada. De momento no se reportan incidentes significativos de seguridad o arrestos.