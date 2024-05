Debaten gasto millonario por sede del mundial de fútbol

La Comisión de Miami-Dade ha decidido hacer una inversión significativa para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estimando un impacto económico que podría alcanzar los 1.5 mil millones de dólares. Esta cifra es tres veces mayor que el impacto generado por el Super Bowl, que fue de 550 millones de dólares.

En la reunión para determinar la cantidad que Miami-Dade debe invertir, los comisionados coincidieron en que el condado nunca había albergado un evento de tal magnitud. Oliver Gilbert, presidente de la Comisión de Miami-Dade, subrayó la oportunidad sin precedentes que representa la Copa Mundial: “Un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl vale 7 millones de dólares. Nosotros vamos a estar en la televisión durante todo un mes anunciando Miami-Dade”.

Rodney Barreto, presidente del Comité Organizador de la FIFA, comparó el evento con múltiples Super Bowls: “Esto aquí vale a siete Super Bowls en cinco semanas”, dijo Barreto, destacando la experiencia previa del condado con eventos de gran escala como el Super Bowl.

El comisionado Anthony Rodriguez expresó su entusiasmo por el impacto económico y comunitario del evento, pero también manifestó sus reservas sobre el monto inicial de la inversión: “Esto es bueno para la economía, es bueno para toda la comunidad en su totalidad, pero a la misma vez me parecía un poco alto el monto que estábamos aportando a esta organización”.

Inicialmente, se propuso otorgar 25 millones de dólares en servicios de emergencia y 21 millones en fondos directos. Sin embargo, el presidente de la comisión redujo los fondos a 10.5 millones, con la posibilidad de aumentar esta cifra el próximo año si fuera necesario. A pesar de esta reducción, hubo oposición.

El comisionado René García fue el único voto en contra, argumentando que el condado debería priorizar problemas locales urgentes: “Todavía no tenemos la situación de la basura resuelta, no tenemos la situación de agua y alcantarillado resuelto, la bahía se sigue contaminando y estamos invirtiendo 30 millones para FIFA y no invertirlo en esta comunidad con el dinero del contribuyente, yo creo que es un poco falta de respeto”.

Los organizadores enfrentan el reto de recibir y transportar entre 600 mil y 800 mil visitantes. Rodney Barreto destacó la importancia de un plan integral de transporte que incluirá servicios como Brightline, Tri-Rail, Uber, Lyft y el sistema de transporte del condado. "Vamos a contratar a una empresa de ingeniería para crear un plan integral de transporte", señaló Barreto. "Tenemos que estar preparados para lo que será un triunfo sin precedentes para nuestra economía".

La comisión ha estipulado en qué se puede gastar el dinero asignado, incluyendo eventos para la fanaticada, programas de voluntarios, eventos comunitarios y, especialmente, el transporte, que será crucial para manejar la afluencia masiva de visitantes.