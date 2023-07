Debate sobre la portación de armas en las escuelas

Las escuelas públicas del condado de Miami Dade ahora buscan modificar su política sobre quién puede tener un arma en los campus.

Esto después de un incidente en el condado de St. Lucie en el que un juez dictaminó que un profesor no infringió la ley después de mantener un rifle AK-47 descargado a plena vista dentro de su auto.

Los nueve miembros de la junta escolar del condado de Miami Dade estuvieron de acuerdo con respaldar la medida.

Ellos quieren dejar claro que solo oficiales asignados a las escuelas y los guardianes de seguridad deben tener armas dentro de los campus.

El debate alrededor de las armas en los vehículos en las escuelas inició después del despido de un profesor que, a simple vista, en el condado de San Lucie, dejó una AK-47 dentro de su auto.

Para Steve Gallon, miembro de la junta escolar de Miami-Dade, una situación cómo esta pone a las escuelas en un estado de vulnerabilidad porque un estudiante puede acceder al vehículo y fácilmente al arma.

Ante lo ocurrido en el condado de San Lucie, un juez declaró que si el arma no está cargada significa que no está disponible para uso inmediato por lo que no viola las leyes del estado.

Para Gallon la no prohibición de este tipo de situaciones significa una brecha en la póliza por lo que este miércoles llevó la discusión a otro nivel.

“Una de las cosas que queremos hacer es mantener nuestras escuelas, nuestros salones de clase y a nuestros niños seguros”, dice Gallon.

Los nueve miembros de la junta escolar coinciden y dejan claro que solo oficiales asignados a las escuelas y los guardianes de seguridad deben tener armas.

El siguiente paso será en una reunión oficial con la Junta Escolar para definir la presentación oficial de la medida y que sea enmendada la póliza.

La medida se espera pase el próximo miércoles durante una reunión con la junta escolar. De ser enmendada la póliza, podría empezar a ser efectiva en octubre.