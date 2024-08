De niño ejemplar a reincidente en los tribunales de Miami

Arthur Nathaniel Booth, hace casi una década se hizo conocido no solo por sus delitos, sino por la conmovedora escena en la que una jueza lo reconoció como su compañero de escuela. Ahora, a ocupar los titulares por nuevas acusaciones de una serie de robos de cadenas de oro en Miami.

Booth, en 2015, fue protagonista de un emotivo encuentro en la corte con la jueza Mindy Glazer, cuando esta lo identificó como el "niño más bueno" de su escuela intermedia, con quien solía jugar fútbol. Sin embargo, ahora enfrenta cargos por una serie de delitos similares a los que lo llevaron ante la jueza hace casi una década.

Nueve años después de aquel primer encuentro en la corte, Booth vuelve a enfrentarse a la justicia. Esta vez, a través de una audiencia por Zoom, se le acusa de haber arrebatado cadenas de oro a al menos tres personas. Los robos se llevaron a cabo en la calle West Flagler, entre las avenidas 59 y 64, y en la intersección de la avenida 34 y la calle 17 del noroeste de Miami. Booth se hacía pasar por un inspector de tuberías para ganarse la confianza de sus víctimas.

Uno de los afectados, el señor Eduardo, relató el momento en que Booth lo engañó para robarle una cadena de oro que llevaba consigo desde que emigró de Cuba en 1980. "Tocó a la puerta y me dijo que venía a revisar las llaves de la cocina. Luego me pidió que lo acompañara al baño. Fue en ese momento cuando me arrancó la cadena y salió corriendo. Esa cadena tenía un San Lázaro y era muy especial para mí", dijo Eduardo.

La historia de Booth en los tribunales de Miami ha sido larga y llena de altibajos. En 2015, después del emotivo reconocimiento por parte de la jueza Glazer, Booth salió de la corte en abril de 2016 con una sentencia de libertad condicional de 10 años, como parte de un acuerdo con la fiscalía. En aquella ocasión, la jueza le aconsejó mantenerse alejado de los problemas, pero, desafortunadamente, Booth no logró cumplir con ese consejo.

Nueve años después, Booth está nuevamente en prisión, acusado de violar su libertad condicional y de cometer una nueva serie de robos. Esta vez, la jueza encargada del caso ha decidido mantenerlo en prisión mientras espera su juicio.

Tras el arresto de Booth, la policía de Miami contactó al señor Eduardo para mostrarle una cadena recuperada, la cual reconoció como la suya. Sin embargo, Eduardo aún no ha podido recuperarla, ya que forma parte de las pruebas en el caso contra Booth.

Las autoridades creen que podrían existir más víctimas de este hombre y han instado a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la línea de alto al crimen de Miami-Dade.