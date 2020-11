Daniella Levin Cava se juramenta como alcalde este martes

El condado de Miami-Dade tendrá un nuevo alcalde el martes y, por primera vez en la historia, una mujer tomará el control de lo que algunos llaman la "segunda posición política más poderosa" en el estado de Florida.

Daniella Levine Cava prestará juramento durante una ceremonia, dos semanas después de su victoria sobre Esteban "Steve" Bovo el día de las elecciones. La alcaldesa electa pasó el tiempo entre su elección y toma de posesión reuniéndose con alcaldes del condado y participó en distribuciones de alimentos en varias ciudades.

"Creo que la gente vio mi corazón, sabían que estoy aquí para realmente servir y escuchar", dijo Levine Cava durante un evento del 4 de noviembre. "Lo que he hecho durante toda mi vida, he construido coaliciones. No será diferente, solo estará a un nivel que garantizará que podamos obtener los resultados que necesitamos en todo el condado".

El alcalde de Miami, Francis Suárez, durante una conferencia de prensa la semana pasada, dijo que había hablado con Levine Cava sobre varias medidas con respecto a la pandemia de coronavirus en el condado, incluida la posibilidad de restablecer las citaciones por violaciones al uso de máscaras.

Levine Cava derrotó a Bovo después de que fueran los dos primeros clasificados en las primarias de agosto. Sobre el papel, era una carrera no partidista, aunque Levine Cava se había alineado principalmente con los demócratas.

Levine Cava ganó su primera carrera como comisionada para el Distrito 8 en 2014 y fue reelegida en 2018, pero renunció a su puesto en la comisión del condado para postularse para alcalde.