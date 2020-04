Dan a conocer la lista de hogares de ancianos y centros de cuidados permanentes con casos de Covid-19

Tras la muerte de 7 residentes del centro de cuidados de la tercera edad Atria Willow Wood en Fort Lauderdale, aumento la presión para que el estado nombrara los hogares de ancianos donde se están presentando casos para poder identificar posibles brotes. Tras mucha insistencia, el gobernador hizo eso durante el fin de semana, pero, ¿qué más se está haciendo para proteger a esta población?

Elizabeth Nazarett dice que su madre vive en un hogar de ancianos de Hollywood y aunque tuvo fiebre y problemas respiratorios, no se le hizo la prueba del COVID-19, sino se le traslado a un hospital donde la diagnosticaron con una infección. “He preguntado siempre, ahí han hecho el test? La prueba, al personal, ¿a los pacientes? No”, dice Nazarett. Algo similar le sucedió a la madre de 95 años de Norma Delaorra en un centro en Miami-Dade cuando tuvo fiebre y vómitos. “La compañía de auspicio pensó que era problema de COVID pero la compañía no podía encontrar los exámenes de COVID para hacérselo en el lugar donde ella vive”, cuenta Delaorra. Aunque ambas mujeres resultaron no tener COVID-19, sus familiares se mostraron angustiados por la aparente escases de pruebas disponibles y la falta de información detallando que centros de cuidados tienen casos de coronavirus en pacientes o personal.

Luego de mucha presión para nombrar los centros ,el gobernador Ron DeSantis autorizó la publicación de una lista este fin de semana a diciendo que era necesario para la salud pública. Unos 1600 casos de COVID-19 se han registrado en hogares de cuidado médico para ancianos y personas enfermas. También, dirigió a miembros de la guardia nacional a ayudar al personal médico que trabaja en estos centros. Dequasia Canales, vicepresidenta del sindicato que representa a enfermeras de 69 centros de cuidados de nuestra área dice que una de las principales quejas de sus miembros es la falta de información. Rosa Mercedes, asistente de enfermera en un centro del sur de la Florida es una de las que ha estado pidiendo mas información. “Uno está asustado, uno entra asustado a las habitaciones de los pacientes, uno no sabe quién tiene o quien no tiene”, dice Mercedes.

La lista muestra que 54 centros en Miami Dade, 39 en Broward y 36 en Palm Beach han tenido casos de covid-19. Luego que se dio a conocer eso, la agencia que administra Medicaid y Medicare emitió este memorando diciendo que los centros deben notificarle a los pacientes y sus representantes, dentro de 72 horas, cuando se confirma un caso de COVID-19 en el establecimiento o cuando 3 o más personas tienen problemas respiratorios. También, deben detallar que están haciendo para reducir el riesgo de transmisión.

Listado de hogares de ancianos y centros de cuidados permanentes con casos de Covid-19