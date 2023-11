Cyber Monday: cómo evitar estafas y no gastar de más

Este Cyber Monday espera romper récord de ventas con hasta 12,000 mil millones de dólares en compras en línea, una atractiva oportunidad, no solo para compradores sino también para los estafadores.

Pedro Maldonado, portavoz de Amazon en Miami, pidió estar atentos a las estafas durante estos días. “Lo que deben tener cuidado es que en estas fechas es muy común que reciban, ya sea correos electrónicos, mensajes de textos, incluso llamadas por teléfono (con información falsa)”.

Los consejos de los expertos antes de comprar son:

- Asegúrese de comprar únicamente en sitios web, si el sitio web no le resulta familiar, investíguelo…

- Utilice únicamente sitios web con enlace "https" en la url.

- No compre en línea mientras accede a una red Wi-Fi pública que no conoce.

- Asegúrese de usar una tarjeta de crédito y no de débito, ya que la mayoría de los bancos ofrecen una mayor cobertura de responsabilidad

- Revise sus movimientos bancarios para detectar transacciones no autorizadas o sospechosas

Con la inflación y los costos más altos en los intereses de tarjetas de crédito, las compañías esperan atraer a los consumidores con sus atractivas ofertas, tal es el caso de Amazon.

Janet Careaga, portavoz de Amazon en Miami, señala que “hoy pueden comprar todos los clientes de Amazon, no tienen que ser miembros Amazon Prime, pero Amazon Prime le da el beneficio de entrega rápida y gratuita”.

¿COMPRA AHORA Y PAGA DESPUÉS? CUIDADO CON ESTO

Y este año, segun Adobe Analitycs, se ha puesto de moda el: "compra ahora y paga después", pero tenga cuidado con la tentación.

“Caemos en la trampa de que gastamos hoy lo que no hemos trabajado mañana”, según el experto, el método "Buy now pay later", solo beneficia al banco que cobra intereses y a la tienda que espera que gastes 20 por ciento más al darte la opción. Además, este método puede fomentar el gasto excesivo.

“No haga uso de estos trucos de marketing que le van a sacar el triple de su dinero”.

Tradicionalmente estos planes estaban fuera del sistema de crédito, pero está cambiando, si no pagas, te podrían cobrar una tarifa adicional y aparecer en el reporte de crédito. Todo depende del proveedor.

Es difícil resistirse a la tentación, pero si usted no tiene el dinero, no compre lo que quiere comprar.

Haga una lista de compras y calcule bien un presupuesto, pero más importante sea honesto con usted mismo, no puede comprarlo ahora, entonces no lo compre, y así evitará muchos dolores de cabeza.