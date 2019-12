Culmina recogida de firmas para activar revocatorio en Hialeah

Este sábado 14 de diciembre se cumple el lapso para recoger las firmas necesarias para activar un referendo revocatorio contra el alcalde de Hialeah y los organizadores de la campaña para destituir a Carlos Hernández esperan alcanzar la cifra necesaria.

De llegar al número establecido de 5,175 firmas, el alcalde de Hialeah tiene un plazo de cinco días para emitir una declaración de defensa y eventualmente someter la solicitud a votación.

Fernando Godo, excandidato a concejal de Hialeah, señaló que el lunes darán el balance final de las jornadas. “Nos vamos a mantener trabajando para tratar de que hoy se consigan esas firmas, hoy es el día 30, es el último día que se pueden recoger y el lunes vamos a dar una información de las firmas que tenemos”.

Juan Santana, quien fue candidato a alcalde de Hialeah dijo durante la jornada que si se tiene que quedar hasta las 12 de la noche se quedaría, “pero tienen que venir hoy a terminar de firmar. Están oyendo a la gente, diciendo: quita al ladrón, quita al ladrón”, agregó.

De llegar a las 5,175 firmas requeridas, los organizadores de la campaña para destituir al alcalde de Hialeah presentarán el informe para hacer oficial la solicitud del referéndum revocatorio contra Hernández.

“Esto no es un problema personal, esto es un problema del alcalde de la ciudad, nosotros somos los que le pagamos su salario y por lo tanto tenemos todo el derecho a sacarlo de ahí”, aseguró Godo.

Los gestores del plebiscito contra Hernández, denuncian ser víctimas de obstáculos y acoso, aun así aseguran estár cerca de llegar a su meta.

Carlos Hernández ha desestimado este proceso y señala que su atención está dedicada al trabajo como alcalde. “El trabajo mío es administrar la ciudad de Hialeah día tras día y a eso no le he dado mucha atención, ni pienso darle mucha atención, porque lo importante es el trabajo y siempre he sentido el apoyo de los ciudadanos de Hialeah”.