Cuidadora involucrada en violento robo a la casa de los ancianos que atendía

La cuidadora de una pareja de ancianos fue arrestada en relación con un robo violento en el apartamento de los adultos mayores que cuidaba, informaron funcionarios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Yamilet Ravelo Ramentol, de 48 años, fue arrestada por cargos que incluyen robo con allanamiento de morada, conspiración para cometer robo, agresión a una persona de 65 años o más y robo con asalto o agresión, según los registros.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según un informe del arresto, el incidente ocurrió en enero de 2024 cuando dos hombres enmascarados irrumpieron en el dormitorio de la víctima de 70 años en su apartamento localizado en el 104th Street del suroeste en The Hammocks.

Los ladrones la sujetaron, saquearon su habitación y luego robaron una bolsa de viaje que contenía miles de dólares de un cajón, según el informe policial.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade dijo que el video de vigilancia del estacionamiento mostró esa mañana a dos hombres entrando y saliendo del auto de Ravelo Ramentol. Los agentes también precisaron que los registros del teléfono celular la vinculan con este crimen.

Ravelo Ramentol ha trabajado con la víctima y sus padres durante muchos años. La víctima, que no quiso ser identificada, pero dijo que se siente traicionada y que nunca ha sido la misma desde ese momento aterrador.

"Rompió la puerta de mi habitación que estaba cerrada. Yo estaba sentada en mi silla, un tipo puso sus manos aquí, no podía moverme. Quería moverme. El otro me puso algo en la cara. No podía ver nada. Puso algo en la cara. Algo negro, no veía nada. El otro tipo destruyó mi habitación y se llevó mi dinero", dijo la víctima.

Los dos hombres involucrados no han sido arrestados, pero la oficina del sheriff dijo que todavía los están buscando.

La víctima aseguró que es la más afectada por las acciones del cuidador, diciendo que era una persona de confianza e incluso trabajó en la casa hasta el lunes cuando fue arrestada.

Ravelo Ramentol fue ingresada en la cárcel y compareció ante un juez el martes, donde se le ordenó permanecer detenida sin derecho a fianza.